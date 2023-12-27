Украина не пойдёт в очередное контрнаступление в 2024 году. Киев будет занимать оборонительную позицию. Об этом сообщил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.

"Украина сворачивает самоубийственное контрнаступление. Нового контрнаступления не будет, это уже совершенно очевидно. Ясно, что киевским режимом принята стратегия о сохранении той линии, на которой они сейчас находятся, или стратегия небольших тактических отступлений. Наступающий 2024 год они будут планировать как оборонительный вариант без особых авантюр — и это доставит большие проблемы", — написал Азаров в соцсетях.