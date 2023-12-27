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Опубликовано 27 декабря 2023, 09:11

Азаров оценил стратегию Украины на 2024 год

Азаров: Украина не пойдёт в новое контрнаступление в 2024 году

Украина не пойдёт в очередное контрнаступление в 2024 году. Киев будет занимать оборонительную позицию. Об этом сообщил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.

"Украина сворачивает самоубийственное контрнаступление. Нового контрнаступления не будет, это уже совершенно очевидно. Ясно, что киевским режимом принята стратегия о сохранении той линии, на которой они сейчас находятся, или стратегия небольших тактических отступлений. Наступающий 2024 год они будут планировать как оборонительный вариант без особых авантюр — и это доставит большие проблемы", — написал Азаров в соцсетях.

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По его словам, Незалежная мобилизует "последние человеческие ресурсы", однако это не означает, что указанные группы людей будут использованы для нового контрнаступления. Киев понимает, что их потеря "приведёт к полной капитуляции".

Ранее Лайф писал, что украинская армия вряд ли отважится перейти в новое наступление на фоне ослабевающей поддержки Запада и накопившихся внутригосударственных проблем. В СМИ отмечают, что "в следующем году российские войска могут увеличить наступательную активность на фронте, а украинская сторона окажется в позиции постоянно обороняющейся". При этом в Германии предположили, что украинская армия собирает силы для нового контрнаступления в 2024 году. В то же время, по данным американской прессы, никакого нового контрнаступления не будет до 2025 года.

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ТАСС / Станислав Красильников

Ян Поланин
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