"Украинцы начнут убегать": Новое решение Зеленского вызвало панику в Раде

Украина рискует лишиться оставшегося населения при принятии законопроекта о мобилизации, сообщил глава комитета Верховной рады Незалежной по экономическому развитию из президентской фракции Дмитрий Наталуха. По его мнению, если в январе власти примут финальную версию законопроекта, то граждане предпочтут оборвать все связи с государством.

"Если в 2022-м часть населения убегала от конфликта, то при ошибочном решении в 2024-м появится риск, что украинцы начнут убегать от своего государства. Если финальная версия законопроекта заставит оборвать связи с государством, чтобы оно не могло их вычислить, найти и призвать, негативный эффект для экономики будет трудно переоценить", — приводит слова парламентария "Страна.ua".