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27 декабря, 14:37

"Украинцы начнут убегать": Новое решение Зеленского вызвало панику в Раде

Депутат Рады Наталуха: Украина потеряет население из-за закона о мобилизации

Украина рискует лишиться оставшегося населения при принятии законопроекта о мобилизации, сообщил глава комитета Верховной рады Незалежной по экономическому развитию из президентской фракции Дмитрий Наталуха. По его мнению, если в январе власти примут финальную версию законопроекта, то граждане предпочтут оборвать все связи с государством.

"Если в 2022-м часть населения убегала от конфликта, то при ошибочном решении в 2024-м появится риск, что украинцы начнут убегать от своего государства. Если финальная версия законопроекта заставит оборвать связи с государством, чтобы оно не могло их вычислить, найти и призвать, негативный эффект для экономики будет трудно переоценить", — приводит слова парламентария "Страна.ua".

Говоря об экономических последствиях, Наталуха отметил, что население может прекратить работать с государственными банками. По его словам, в такой ситуации украинцы предпочтут "серое" трудоустройство.

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Как сообщал Лайф, Украина провела уже девять волн мобилизации, а Генштаб ВСУ попросил Владимира Зеленского призвать ещё до полумиллиона граждан. Кроме того, в Раде подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В нём, в частности, предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно документу, снижается с 27 до 25 лет.

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Getty Images / STR

Никита Осипов
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