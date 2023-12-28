В доме стрелка из Праги найдено письмо с признанием в других убийствах

В Чехии сотрудники правоохранительных органов обнаружили шокирующую находку в доме студента Давида К., устроившего стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге. Как сообщил в среду журналистам пресс-секретарь полиции Ян Данек, в доме преступника было найдено письмо, в котором он признавался в других убийствах.

"Могу подтвердить, что мы в Гостоуне нашли письмо, в котором убийца написал, что совершил нападение в Клановицком парке. Текст документа сейчас опубликовать нельзя в связи с происходящим расследованием событий", — заявил полицейский.