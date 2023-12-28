В доме стрелка из Праги найдено письмо с признанием в других убийствах
Полиция Чехии: Найдено письмо пражского стрелка, он признался в других убийствах
Устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге 24-летний студент Давид К. Обложка © X (Twitter) / AiNewsRep
В Чехии сотрудники правоохранительных органов обнаружили шокирующую находку в доме студента Давида К., устроившего стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге. Как сообщил в среду журналистам пресс-секретарь полиции Ян Данек, в доме преступника было найдено письмо, в котором он признавался в других убийствах.
"Могу подтвердить, что мы в Гостоуне нашли письмо, в котором убийца написал, что совершил нападение в Клановицком парке. Текст документа сейчас опубликовать нельзя в связи с происходящим расследованием событий", — заявил полицейский.
Ранее глава полиции Среднечешского края Петр Матейчек заявил, что Давида К. подозревают в убийстве 32-летнего мужчины и его двухмесячной дочери. Преступление было совершено 15 декабря в Клановицком парке. Подчёркивается, что у правоохранителей, помимо вышеуказанного письма, есть и другие доказательства вины чешского студента в том двойном убийстве. Баллистическая экспертиза подтвердила, что оружие, найденное в доме злоумышленника, совпадает с тем, что использовали в Клановицком парке.
Как уже рассказывал Лайф, стрельба в Карловом университете в Праге произошла 21 декабря. Нападавший открыл огонь, а после, как уточнил мэр города, совершил самоубийство. При этом полицейские сообщали о его ликвидации. По данным главы МВД Чехии, преступник действовал в одиночку. По последним данным, погибло 14 человек, пострадало 25.