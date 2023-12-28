В Пакистане запретили праздновать Новый год
Правительство Пакистана отказалось праздновать Новый год в поддержку Палестины
Премьер-министр временного правительства Пакистана Анваар-уль-Хак Какар в обращении к нации заявил, что в стране запрещается праздновать Новый год из-за Палестины. Об этом сообщает телеканал Geo.
"Пакистанский народ находится в печальном состоянии... поэтому, принимая во внимание ситуацию, правительство Пакистана решило запретить все празднования, связанные с Новым годом", — указал Какар.
Премьер-министр добавил, что призывает пакистанцев проявить солидарность с угнетёнными палестинцами. Он напомнил, что с 7 октября погибло более 21 тысячи жителей ближневосточного государства, в том числе свыше девяти тысяч детей. Политик указал, что Исламабад рассказывал и будет рассказывать о тяжёлом положении палестинского народа на всех доступных мировых площадках. Также Пакистан отправил две партии гуманитарной помощи и сейчас готовит третью.
Напомним, 7 октября члены радикального палестинского движения ХАМАС вошли в пограничные кибуцы Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило сектор Газа до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. О возобновлении боевых действий Израиль объявил 2 декабря.
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