В Пакистане запретили праздновать Новый год

Премьер-министр временного правительства Пакистана Анваар-уль-Хак Какар в обращении к нации заявил, что в стране запрещается праздновать Новый год из-за Палестины. Об этом сообщает телеканал Geo.

Премьер-министр добавил, что призывает пакистанцев проявить солидарность с угнетёнными палестинцами. Он напомнил, что с 7 октября погибло более 21 тысячи жителей ближневосточного государства, в том числе свыше девяти тысяч детей. Политик указал, что Исламабад рассказывал и будет рассказывать о тяжёлом положении палестинского народа на всех доступных мировых площадках. Также Пакистан отправил две партии гуманитарной помощи и сейчас готовит третью.