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Регион
Опубликовано 29 декабря 2023, 09:49
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Более 800 тысяч россиян получили отсрочку от частичной мобилизации

Минобороны РФ: Отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 россиянина

Право на отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 гражданина России. Об этом рассказали в РБК со ссылкой на доклад Минобороны "Армия в цифрах – 2023".

"Почти треть (30,7 процента) получивших отсрочку от частичной мобилизации россиян — это IT-специалисты, их число составляет 256,1 тысячи", — говорится в материале.

Кроме сотрудников, работающих в IT, отсрочку также получили работники банковской системы, энергетических компаний, сельского хозяйства, СМИ и других сфер.

Генштаб ВС РФ не планирует проводить в России дополнительную мобилизацию
Генштаб ВС РФ не планирует проводить в России дополнительную мобилизацию

Тем временем Украина провела уже девять волн мобилизации, а Генштаб ВСУ попросил Владимира Зеленского призвать ещё до полумиллиона граждан. Кроме того, в Раде подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В нём, в частности, предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы.

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Getty Images / Arkady Budnitsky

Александра Мышляева
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