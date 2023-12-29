Более 800 тысяч россиян получили отсрочку от частичной мобилизации
Минобороны РФ: Отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 россиянина
Право на отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 гражданина России. Об этом рассказали в РБК со ссылкой на доклад Минобороны "Армия в цифрах – 2023".
"Почти треть (30,7 процента) получивших отсрочку от частичной мобилизации россиян — это IT-специалисты, их число составляет 256,1 тысячи", — говорится в материале.
Кроме сотрудников, работающих в IT, отсрочку также получили работники банковской системы, энергетических компаний, сельского хозяйства, СМИ и других сфер.
Тем временем Украина провела уже девять волн мобилизации, а Генштаб ВСУ попросил Владимира Зеленского призвать ещё до полумиллиона граждан. Кроме того, в Раде подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В нём, в частности, предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы.
Getty Images / Arkady Budnitsky