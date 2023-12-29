Право на отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 гражданина России. Об этом рассказали в РБК со ссылкой на доклад Минобороны "Армия в цифрах – 2023".

"Почти треть (30,7 процента) получивших отсрочку от частичной мобилизации россиян — это IT-специалисты, их число составляет 256,1 тысячи", — говорится в материале.