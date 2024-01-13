6 староновогодних традиций, которым вы зачем-то следуете, хотя от них давно пора отказаться

В преддверии старого Нового года многие из нас могут начать следовать традициям, которые, кажется, созданы не чтобы поднять настроение, а, наоборот, окончательно его испортить. Рассмотрим шесть таких традиций, от которых пора отказаться, чтобы сделать праздник действительно ярким и запоминающимся.

1. Зачем втягивать подростков в семейные праздники против их воли?

Новогодние традиции: как сделать праздник ярким и запоминающимся. Фото © Shutterstock

Подумайте о подростках, которых мы заставляем отмечать подобные мероприятия в кругу семьи. Их скучающие лица за столом — это знак, что пора предоставить детям право выбора. Возможно, им будет комфортнее общаться с друзьями онлайн или даже встретить праздник у кого-то в гостях. Не лучше ли позволить подросткам самим решать, как провести этот вечер, вместо того чтобы превращать праздник в обязаловку?

2. Когда ёлка не влезает в квартиру, или стоит ли мучиться ради традиции?

Если ваша квартира не позволяет установить большую ёлку без жертв, может, стоит отказаться от этой традиции? Вместо этого можно украсить дом тематическими гирляндами, использовать натуральные елочные ветки или даже нарисовать силуэт деревца на стене. Такие альтернативы могут привнести в ваш дом не меньше праздничного настроения, чем традиционная ёлка. Но зато сэкономят много места и усилий.

3. Загадка праздничного стола: почему мы готовим как на роту?

Отказываемся от устаревших традиций и правильно встречаем старый Новый год. Фото © Shutterstock

Каждый год мы сталкиваемся с одной и той же проблемой: зачем готовить столько еды, что её хватило бы накормить целый полк? Вместо того чтобы заниматься марафоном стряпни, можно ограничиться несколькими изысканными блюдами. Это позволит вам не только насладиться качественной едой, но и избежать весьма сомнительного удовольствия доедания остатков на протяжении всей следующей недели. Да, снова!

4. Год провожаем старый, а юбка новая: так ли важно наряжаться?

Многие считают, что они обязаны покупать новый наряд к любому празднику. Зачем — загадка. Ведь в вашем шкафу наверняка и так есть вещи, какие вы носили редко и что подойдёт на праздник. Может быть, пора прекратить этот безумный цикл покупок и выбрать наряд, который действительно подходит вам? А не тратиться на что-то новое и, скорее всего, ненужное.

5. Открытки из Сети уже всех задолбали

Как получить удовольствие от каждой минуты вместе с семьёй на старый Новый год. Фото © Shutterstock

С приходом цифровой эры мы приучили себя массово рассылать поздравления через социальные сети. Но не стоит ли остановиться и подумать: действительно ли важно отправлять бездушные, шаблонные сообщения всем подряд? Попробуйте выбрать несколько близких вам людей и написать им искренние, персонализированные поздравления. Это будет гораздо ценнее.

6. Символ года: сувениры, которые никому не нужны

Каждый год мы обмениваемся сувенирами с символикой года. Но сколько раз эти магнитики, полотенца или фигурки оказывались бесполезными и забытыми? В 9 случаях из 10. Давайте в этом году сделаем акцент на подарках, которые будут не только символическими, но и действительно нужными и значимыми для их получателей.