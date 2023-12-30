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30 декабря, 07:52

В Греции врачи закатили рождественскую вечеринку в больнице и нарвались на скандал

Вечеринка в больнице "Эритрос-Ставрос" вызвала крупный скандал в Греции

Рождественское мероприятие, которое устроили сотрудники больницы "Эритрос-Ставрос" в Греции, вызвало крупный скандал. Медицинский персонал танцевал под музыку, когда из палаты вывозили одного из пациентов. Об этом сообщили в издании news247.gr.

Рождественская вечеринка в больнице "Эритрос-Ставрос" в Греции. Видео © Павлос Полакис

"Абсолютное унижение. В дежурный день в больнице "Эритрос-Ставрос" в центральном коридоре вечеринка с музыкальными инструментами, мимо провозят носилки! Это должно было случиться при мне как министре", — прокомментировал врач Павлос Полакис в своих соцсетях. Ранее он занимал должность заместителя министра здравоохранения в правительстве СИРИЗА.

По информации Полакиса, мероприятие было организовано администратором учреждения Элпиники Тавианату, которая присутствует на видеозаписи. В настоящее время известно, что Министерство здравоохранения организовало дисциплинарную проверку по факту инцидента.

Суд избрал наказание для Ивлеевой за "голую вечеринку"
Суд избрал наказание для Ивлеевой за "голую вечеринку"

Ранее Лайф писал, что в ночь на 21 декабря в московском клубе "Мутабор" отгремела скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой. Гости собирались в весьма фривольных нарядах: прозрачные ткани, нижнее бельё, а один из участников тусовки пришёл в носке на причинном месте. Отметились на almost naked party даже такие "тяжеловесы" шоубиза, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Анна Асти. Тусовка возмутила как общественников, так и простых россиян и военных в зоне СВО. После шквала критики Ивлеева попросила у россиян второй шанс и расплакалась. Объяснил своё появление на тусовке и Филипп Киркоров. Тем не менее общественники призвали лишить короля российской поп-сцены звания народного артиста.

Обложка ©

freepik / senivpetro

Ян Поланин
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