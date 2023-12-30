В Греции врачи закатили рождественскую вечеринку в больнице и нарвались на скандал

Рождественское мероприятие, которое устроили сотрудники больницы "Эритрос-Ставрос" в Греции, вызвало крупный скандал. Медицинский персонал танцевал под музыку, когда из палаты вывозили одного из пациентов. Об этом сообщили в издании news247.gr.

Рождественская вечеринка в больнице "Эритрос-Ставрос" в Греции. Видео © Павлос Полакис

"Абсолютное унижение. В дежурный день в больнице "Эритрос-Ставрос" в центральном коридоре вечеринка с музыкальными инструментами, мимо провозят носилки! Это должно было случиться при мне как министре", — прокомментировал врач Павлос Полакис в своих соцсетях. Ранее он занимал должность заместителя министра здравоохранения в правительстве СИРИЗА.