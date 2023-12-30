В Греции врачи закатили рождественскую вечеринку в больнице и нарвались на скандал
Вечеринка в больнице "Эритрос-Ставрос" вызвала крупный скандал в Греции
Рождественское мероприятие, которое устроили сотрудники больницы "Эритрос-Ставрос" в Греции, вызвало крупный скандал. Медицинский персонал танцевал под музыку, когда из палаты вывозили одного из пациентов. Об этом сообщили в издании news247.gr.
Рождественская вечеринка в больнице "Эритрос-Ставрос" в Греции. Видео © Павлос Полакис
"Абсолютное унижение. В дежурный день в больнице "Эритрос-Ставрос" в центральном коридоре вечеринка с музыкальными инструментами, мимо провозят носилки! Это должно было случиться при мне как министре", — прокомментировал врач Павлос Полакис в своих соцсетях. Ранее он занимал должность заместителя министра здравоохранения в правительстве СИРИЗА.
По информации Полакиса, мероприятие было организовано администратором учреждения Элпиники Тавианату, которая присутствует на видеозаписи. В настоящее время известно, что Министерство здравоохранения организовало дисциплинарную проверку по факту инцидента.
Ранее Лайф писал, что в ночь на 21 декабря в московском клубе "Мутабор" отгремела скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой. Гости собирались в весьма фривольных нарядах: прозрачные ткани, нижнее бельё, а один из участников тусовки пришёл в носке на причинном месте. Отметились на almost naked party даже такие "тяжеловесы" шоубиза, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Анна Асти. Тусовка возмутила как общественников, так и простых россиян и военных в зоне СВО. После шквала критики Ивлеева попросила у россиян второй шанс и расплакалась. Объяснил своё появление на тусовке и Филипп Киркоров. Тем не менее общественники призвали лишить короля российской поп-сцены звания народного артиста.