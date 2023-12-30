Россиянам не повысят пени за ЖКУ в 2024 году

Правительство России продлит на 2024 год действующую специальную программу начисления и уплаты пеней и штрафов при просрочке оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Это значит, что для расчёта задолженностей будет использоваться ключевая ставка ЦБ РФ 9,5% годовых. Об этом говорится в публикации на сайте Кабинета министров.

Положения Жилищного кодекса гласят, что величина пеней за частичное и несвоевременное внесение платы ЖКУ определяется с учётом ключевой ставки российского ЦБ на день фактического поступления средств от невыплаченной в установленный срок суммы за каждый день просрочки. В Правительстве отметили, что при текущей ключевой ставке, установленной Центробанком РФ, — 16% годовых — максимальные значения пеней были бы несоразмерны платежам россиян за ЖКУ, из-за чего при расчётах будет по-прежнему использоваться значение ставки до её повышения.