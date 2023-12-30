"Сам начал за лезвие хватать": Убийца отца Легойды попросил у его родных прощения на суде
Суд Подмосковья арестовал обвиняемого в убийстве отца Легойды до 29 февраля
Суд Подмосковья арестовал обвиняемого в убийстве отца Владимира Легойды до 29 февраля, сообщили в прокуратуре и Главном следственном управлении СК РФ по Московской области. 26-летний фигурант полностью признал вину.
Убийца Романа Легойды попросил прощения у его родных. Видео © LIFE
"Обвиняемый показал, что, имея умысел на хищение денежных средств у пенсионера, попросил его подвезти до банкомата. Когда потерпевший согласился, обвиняемый напал на него и нанёс множественные колото-резаные ранения. После похитил имеющиеся у пожилого мужчины денежные средства, отъехал от места преступления, выгрузил тело потерпевшего на обочине дороги у СНТ "Мещерино-Чурилково" и скрылся", — рассказали в прокуратуре.
Перед началом заседания он раскаялся во время общения с журналистом Лайфа. Обвиняемый обратился к родным погибшего Романа Легойды и попросил прощения, заверив, что убивать "вашего близкого человека" не хотел. Он добавил, что пенсионер "сам начал за лезвие нож хватать".
Напомним, тело Романа Легойды, 90-летнего отца российского журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды, нашли в Видном в овраге неподалёку от дороги. Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Главному управлению СКР. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемого по горячим следам. Он раскрыл мотив, а СК показал видео с места убийства.
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