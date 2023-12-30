"Сам начал за лезвие хватать": Убийца отца Легойды попросил у его родных прощения на суде

Суд Подмосковья арестовал обвиняемого в убийстве отца Владимира Легойды до 29 февраля, сообщили в прокуратуре и Главном следственном управлении СК РФ по Московской области. 26-летний фигурант полностью признал вину.

Убийца Романа Легойды попросил прощения у его родных. Видео © LIFE

"Обвиняемый показал, что, имея умысел на хищение денежных средств у пенсионера, попросил его подвезти до банкомата. Когда потерпевший согласился, обвиняемый напал на него и нанёс множественные колото-резаные ранения. После похитил имеющиеся у пожилого мужчины денежные средства, отъехал от места преступления, выгрузил тело потерпевшего на обочине дороги у СНТ "Мещерино-Чурилково" и скрылся", — рассказали в прокуратуре.