Мурашко: После атаки на Белгород со стороны ВСУ в больницах остаются 109 человек

После атаки на Белгород со стороны ВСУ, которая произошла 30 декабря, в больницах остаются 109 человек. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Помощь на сегодняшний день всем оказана. Подключено было несколько больниц. Отработали все своевременно. Сейчас на стационарном лечении у нас находятся 109 пациентов, амбулаторных пациентов 40 человек было", — сказал он в Белгороде 31 декабря.