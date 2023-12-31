Мурашко: После атаки на Белгород со стороны ВСУ в больницах остаются 109 человек
После атаки на Белгород со стороны ВСУ, которая произошла 30 декабря, в больницах остаются 109 человек. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Помощь на сегодняшний день всем оказана. Подключено было несколько больниц. Отработали все своевременно. Сейчас на стационарном лечении у нас находятся 109 пациентов, амбулаторных пациентов 40 человек было", — сказал он в Белгороде 31 декабря.
Мурашко уточнил, что 22 из 109 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, им оказывают помощь — как хирургическую, так и реабилитационную.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны Вооружённых сил Украины. По последним данным, в результате случившегося погибло 24 человека. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о пострадавших. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.
ТАСС / Павел Колядин