Регион

Уведомления отключены

31 декабря, 11:36

Мурашко: После атаки на Белгород со стороны ВСУ в больницах остаются 109 человек

После атаки на Белгород со стороны ВСУ, которая произошла 30 декабря, в больницах остаются 109 человек. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Помощь на сегодняшний день всем оказана. Подключено было несколько больниц. Отработали все своевременно. Сейчас на стационарном лечении у нас находятся 109 пациентов, амбулаторных пациентов 40 человек было", — сказал он в Белгороде 31 декабря.

Мурашко уточнил, что 22 из 109 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, им оказывают помощь — как хирургическую, так и реабилитационную.

Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при обстреле Белгорода
Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при обстреле Белгорода

Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны Вооружённых сил Украины. По последним данным, в результате случившегося погибло 24 человека. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о пострадавших. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.

Обложка ©

ТАСС / Павел Колядин

Никита Осипов
  • Новости
  • Михаил Мурашко
  • Минздрав РФ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров