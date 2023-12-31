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Во Франции рассказали о "величайшем подарке" Путину от США в 2024 году

Le Figaro: Путин получит огромный бонус, если Трамп станет президентом США

31 декабря, 14:42
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин окажется в выигрыше, если президентское кресло в США займёт миллиардер и экс-глава Белого дома Дональд Трамп, вновь появившийся на политической арене. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

"Имея все возможности для того, чтобы удержать позиции на Украине и, возможно, снова повести свою армию в наступление, Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его в 2024 году, — президентские выборы в США", — отмечается в материале.

Автор статьи напомнил, что американские власти ослабили поддержку киевского режима, а приход к власти Трампа станет "величайшим подарком" Путину. По мнению издания, миллиардера можно запросто назвать "поборником национальных интересов", именно он "мог бы предложить российскому президенту на блюдечке развал НАТО".

Лавров оценил влияние выборов в США на отношения с Россией
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Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Бывший и нынешний главы Белого дома Дональд Трамп и Джо Байден уже подтвердили своё участие. При этом сейчас у Байдена рейтинг ниже, чем у семи предыдущих президентов: в декабре его поддерживало лишь 39% избирателей. Недовольны американцы и Трампом. Так, суд запретил политику участвовать в праймериз в Колорадо из-за штурма Капитолия в 2021 году. Не хотят видеть его кандидатом в президенты ещё в 16 штатах. А по мнению New York Times, победа миллиардера приведёт к выходу Штатов из НАТО.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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