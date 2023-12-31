Во Франции рассказали о "величайшем подарке" Путину от США в 2024 году Le Figaro: Путин получит огромный бонус, если Трамп станет президентом США 31 декабря, 14:42 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин окажется в выигрыше, если президентское кресло в США займёт миллиардер и экс-глава Белого дома Дональд Трамп, вновь появившийся на политической арене. Об этом пишет французская газета Le Figaro.





"Имея все возможности для того, чтобы удержать позиции на Украине и, возможно, снова повести свою армию в наступление, Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его в 2024 году, — президентские выборы в США", — отмечается в материале.

Автор статьи напомнил, что американские власти ослабили поддержку киевского режима, а приход к власти Трампа станет "величайшим подарком" Путину. По мнению издания, миллиардера можно запросто назвать "поборником национальных интересов", именно он "мог бы предложить российскому президенту на блюдечке развал НАТО".

Авторы Татьяна Миссуми