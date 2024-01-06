Рождественский сочельник, Богоявление, День объятий: Праздники и приметы 6 января Сегодня, 6 января 2024 года, в России отмечаются два христианских праздника. Они приходятся на одну дату, но связаны с разными событиями из церковной истории. Также в этот день можно отметить два неофициальных праздника, способных поднять настроение. 5 января, 21:01 На 6 января приходится Рождественский сочельник. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Рождественский сочельник

6 января православные в России отмечают церковный праздник под названием Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова. Рассказываем о нём: в Русской православной церкви приходится на 6 января;

католики отмечают его 24 декабря;

это последний день Филиппова (или Рождественского) поста и канун Рождества;

его принято проводить в молитвах, благодарности, смирении и предвкушении светлого праздника.

Слово "сочельник" происходит от "сочиво". Это традиционное праздничное постное блюдо — варёная крупа с мёдом, орехами и сухофруктами. Изначально оно готовилось из размоченных зёрен пшеницы, появилось, вероятно, ещё в языческие времена Руси и олицетворяло зарождение новой жизни.

Есть и другие народные названия Рождественского сочельника: Святвечер, Сочевник, Коляда, Навечерие. Празднование его в православии было установлено в IV веке, а в течение следующих нескольких веков были написаны священные песнопения для рождественских богослужений. В наше время в сочельник тесно переплетаются языческие и православные традиции. Верующие посещают торжественные церковные службы и устраивают шумные святочные забавы.

В сочельник ещё соблюдается строгий пост. По традиции его держат "до первой звезды". Под этим подразумевается как реальное появление звёзд на небе, так и момент, когда после литургии в центр храма выносят свечу, символизирующую Вифлеемскую звезду.

Многие верующие стараются встретить Рождество Христово на ночной праздничной литургии. Считается, что торжественные ночные службы способствуют более глубокому молитвенному переживанию и восприятию праздника.

Приметы и традиции 6 января

В преддверии Рождества издавна было принято надевать новую одежду, попросить прощения у всех, кого могли обидеть, прощать других. Нельзя злословить, ругаться и выяснять отношения. Перед Рождеством делают уборку и готовят праздничный стол. Начинают трапезу после появления первой звезды на небе с молитвы, в которой прославляют Христа.

В сочельник давно принято гадать и колядовать. Девушки всегда старались узнать имя суженого, а семейные гадали на урожай. Это, конечно, не христианская традиция. Колядки имеют языческие корни. Это обряд, во время которого дети ходили по ближайшим домам и пели песни, прославляющие Христа и Богородицу. За это награждали сладостями и монетками. В некоторых регионах такая традиция есть и сейчас.

На этот день в народе приходилось много примет. Например, считалось, что нельзя уходить из дома, иначе скотина по весне будет теряться по лесам. А ещё говорили, что на святой вечер ткать — несчастью угождать. По погоде судили о будущем урожае. Например, ясный день считался предпосылкой к тому, что хорошо уродятся овощи и пшеница. Звёзды в небе предвещали большой урожай черники, иней и глубоко промёрзшая земля — урожай хлеба, чёрные тропинки на снегу — урожай гречи.

Католическое Богоявление

6 января католики отмечают Богоявление. Фото © Wikipedia / Bartolomé Esteban Murillo

Некоторые христиане 6 января отмечают в России другой праздник — Богоявление. Несколько фактов о нём: в эту дату его празднуют католики, лютеране, баптисты, пятидесятники, англикане и даже большинство православных церквей;

такая разница в праздниках связана с расхождением церковных календарей;

отличия есть в традициях и обычаях, связанных с этим праздником.

Не только дата Богоявления, но и его толкование в разных церквях также разное. Так, в православии его чаще связывают с Крещением. Считается, что это явление Бога в полноте Троицы, когда Иисус принимал крещение, глас Бога Отца спускался с небес, а на землю в виде голубя снизошёл Святой Дух. А вот западные христиане связывают этот праздник с поклонением волхвов младенцу Иисусу и подношением даров.

Отсюда и разные обычаи, связанные с Богоявлением, в той или иной стране. Так, в Болгарии Богоявление совпадает с Крещением, а потому там традиции схожи с русскими, как и в Греции: принято освящать воду и купаться в иордани. А вот жители западных стран в этот день вспоминают царей-волхвов. В Испании даже проводят посвящённый им парад. В храмах там в этот день также освящают воду и причащаются. В Германии же утром посещают мессу, а затем собираются на большой семейный обед. Считается, что праздничная трапеза должна быть максимально богатой.

День объятий

В США 6 января отмечают Национальный день объятий. Фото © Shutterstock

6 января в России можно отметить очень добрый праздник — День объятий. Вот что о нём известно: это неофициальный международный праздник;

отмечается ежегодно 6 января;

появился в США в начале 2000-х годов, распространился по миру;

предлагается в этот день дарить как можно больше объятий.

В США этот праздник называется Национальный день объятий (National Cuddle Up Day). Версий его появления несколько. Согласно одной из них, придуман он был мамой и дочерью. Они высказали свою идею на интернет-форуме, и её поддержали другие пользователи.

Кстати, есть и другие праздники, посвящённые обнимашкам. Например, Международный день объятий, отмечаемый 21 января, и Счастливый день сердечных объятий, который приходится на 28 июля. Но разве таких событий может быть много? Тем более что давно доказано, что у объятий есть терапевтический эффект — они успокаивают, даже оздоравливают и помогают бороться со стрессом. Празднование Дня объятий не потребует каких-либо материальных затрат. Можно наградить своим теплом всех, кого посчитаете нужным.

Хур-хрум-день (День хурмы)

6 января отмечается Хур-хрум-день (День хурмы). Фото © Shutterstock

6 января свой праздник в России могут отмечать любители плода, который ещё недавно считался в нашей стране экзотическим. На эту дату приходится Хур-хрум-день, или День хурмы: это российский неофициальный праздник;

появился на просторах Интернета несколько лет назад;

отмечается ежегодно 6 января, по календарю не сдвигается.

Кто придумал Хур-хрум-день и почему предложил отмечать его именно 6 января, уже не ясно. Возможно, потому что в это холодное время всем не хватает радости и красок. Такой яркий и вкусный плод, как хурма, вполне может подарить и то и другое.

Родиной хурмы считается Китай. Лучше всего она растёт в тропиках и субтропиках, но выращивать этот кустарник можно и в России, правда, на самом юге нашей страны — в Дагестане и на Черноморском побережье Краснодарского края. Есть около 300 сортов хурмы, но в Россию завозят всего несколько из них — те, которые больше всего полюбились покупателям.

Хурма не только вкусная, но и очень полезная. В ней содержится множество витаминов и микроэлементов, которые даже способствуют омоложению и долголетию. Этот фрукт богат витаминами Е и А. Так, последний положительно влияет на качество кожи, иммунитет и зрение. А ещё хурма приносит гораздо больше пользы в предотвращении риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей, чем яблоко. В числе плюсов от её употребления — снижение уровня "плохого" холестерина, снабжение организма кальцием. Кроме того, фрукт полезен при эндокринных нарушениях. Употребляя его в пищу, человек поднимает себе настроение, ведь плоды содержат витамины группы В, от которых зависит здоровье нервной системы.

Правда, есть и противопоказания. Например, нельзя есть хурму людям, у которых наблюдается склонность к запорам, а также при выраженном обострении геморроя. Дело в том, что этот фрукт способствует замедлению кишечной деятельности. Также он может навредить при индивидуальной непереносимости и аллергических реакциях.

Именинники 6 января

6 января может отмечать именины российский актёр Евгений Миронов. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Сегодня, 6 января, именины могут отмечать: Сергей

Агата

Иннокентий

Клавдия

Николай

Евгений. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев