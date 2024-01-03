США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей авиабазы на Ближнем Востоке
CNN: США тайно продлили договор о размещении солдат на базе в Катаре на 10 лет
США тайно договорились с Катаром об использовании крупнейшей авиабазы в регионе. Обложка © Shutterstock
США тайно договорились с Катаром о продлении эксплуатации крупнейшей авиабазы на Ближнем Востоке Эль-Удейд, пишет CNN со ссылкой на источники. Военный объект, который может вместить более 10 тысяч бойцов, будет использоваться ещё десять лет.
Эти данные в беседе с телеканалом подтвердили три представителя Пентагона и один неназванный осведомлённый чиновник. Помимо американских военнослужащих там размещены контингенты ВВС Катара и Великобритании.
Подчёркивается, что соглашение было продлено на фоне усиления присутствия Штатов в регионе в контексте роста угроз со стороны боевиков в Ираке, Сирии и Йемене.
Ранее Посольство США в "зелёной зоне" Багдада подверглось ракетной атаке. В районе звучала воздушная тревога. Позднее Госдепартамент осудил удар, призвав власти ближневосточного государства расследовать его. А недавно американская армия нанесла ответные удары по боевикам.