США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей авиабазы на Ближнем Востоке

США тайно договорились с Катаром о продлении эксплуатации крупнейшей авиабазы на Ближнем Востоке Эль-Удейд, пишет CNN со ссылкой на источники. Военный объект, который может вместить более 10 тысяч бойцов, будет использоваться ещё десять лет.

Эти данные в беседе с телеканалом подтвердили три представителя Пентагона и один неназванный осведомлённый чиновник. Помимо американских военнослужащих там размещены контингенты ВВС Катара и Великобритании.