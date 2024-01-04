51 человек числится пропавшим без вести в зоне землетрясений в Японии
51 человек числится пропавшим без вести в зоне стихийного бедствия в Японии, где землетрясения продолжаются уже на протяжении четырёх дней. Об этом сообщили власти префектуры Исикава.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, продолжается поисково-спасательная операция, в которой принимают участие также сотрудники полиции и японские военные. Между тем количество погибших увеличилось уже до 77 человек, ещё сто жителей пострадало.
Как уже рассказывал Лайф, 1 января в Японии произошла серия мощных землетрясений, после чего на западном побережье предупреждали об угрозе цунами. Подземные толчки достигали магнитуды 7,6. В нескольких регионах Страны восходящего солнца было остановлено движение поездов и даже отключилось электричество.
ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON