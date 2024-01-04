Совбез ООН осудил теракт в Иране и призвал привлечь виновных к ответственности

Совет Безопасности (СБ) ООН осудил теракт в иранском Кермане и призвал привлечь к ответственности его организаторов, спонсоров и исполнителей. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой СБ ООН.

"Члены СБ подчеркнули необходимость привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этого террористического акта. Они призвали все государства <...> активно сотрудничать с правительством Исламской Республики Иран, а также со всеми другими соответствующими властями в этом отношении", — говорится в заявлении.