Совбез ООН осудил теракт в Иране и призвал привлечь виновных к ответственности
Совет Безопасности (СБ) ООН осудил теракт в иранском Кермане и призвал привлечь к ответственности его организаторов, спонсоров и исполнителей. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой СБ ООН.
"Члены СБ подчеркнули необходимость привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этого террористического акта. Они призвали все государства <...> активно сотрудничать с правительством Исламской Республики Иран, а также со всеми другими соответствующими властями в этом отношении", — говорится в заявлении.
Вместе с тем члены СБ подчеркнули, что терроризм во всех его формах представляет одну из самых серьёзных угроз международному миру и безопасности, а потому не имеет оправдания.
Ранее Лайф писал, что в Иране уже свыше 100 человек погибло при взрывах у кладбища, где похоронен генерал КСИР Касем Сулеймани, убитый в январе 2020 года американскими спецслужбами. Местные власти назвали произошедшее терактом. Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования родным пострадавших, отметив, что Москва решительно осуждает терроризм и убийства мирных жителей.
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