Украина привыкла жить за счёт России, заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, комментируя призыв Владимира Зеленского к Западу ускорить передачу замороженных активов РФ Киеву. Сенатор отметил, что больше половины денег украинские чиновники просто разворовывают.

"Я просто хорошо знаю эту политическую верхушку Украины, причём и Януковича с его окружением… Всегда говорят о десяти процентах откатов. Так вот, на Украине откаты эти достигали 50 и более процентов. Это для них было совершенно нормальным явлением", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".

Цеков также подчеркнул, что киевские власти "разбазарили" всё, что досталось им от СССР, и надеялись продолжать делать дальше, однако пришедший к власти президент РФ Владимир Путин быстро навёл порядок в этих взаимоотношениях с Украиной, за что верхушка украинского сообщества его и ненавидит.