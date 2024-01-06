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6 января, 17:30

"Привыкли жить за счёт России": В СФ отреагировали на мольбы Зеленского передать активы РФ

Сенатор Цеков: Украина привыкла жить за счёт РФ, поэтому просит передать активы

Украина привыкла жить за счёт России, заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, комментируя призыв Владимира Зеленского к Западу ускорить передачу замороженных активов РФ Киеву. Сенатор отметил, что больше половины денег украинские чиновники просто разворовывают.

"Я просто хорошо знаю эту политическую верхушку Украины, причём и Януковича с его окружением… Всегда говорят о десяти процентах откатов. Так вот, на Украине откаты эти достигали 50 и более процентов. Это для них было совершенно нормальным явлением", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".

Цеков также подчеркнул, что киевские власти "разбазарили" всё, что досталось им от СССР, и надеялись продолжать делать дальше, однако пришедший к власти президент РФ Владимир Путин быстро навёл порядок в этих взаимоотношениях с Украиной, за что верхушка украинского сообщества его и ненавидит.

По его словам, передача активов не соответствует международному праву, и Запад понимает, что такой шаг приведёт к тотальному недоверию к Америке со стороны других государств, которые не входят в перечень западной государственности. Также они знают, что это грозит серьёзным финансовым кризисом, заключил Цеков.

В МИД обещали ЕС симметричный ответ на конфискацию замороженных активов России
В МИД обещали ЕС симметричный ответ на конфискацию замороженных активов России

Напомним, что ещё в октябре Зеленский во время своего неанонсированного визита в штаб-квартиру НАТО, находящуюся в Брюсселе, поднимал эту тему. Он призвал собравшихся "найти ключик" к российским активам, чтобы передать их киевскому режиму. В Европе же сомневаются в законности идеи конфисковать российские активы. А по мнению нобелевского лауреата Роберта Джеймса Шиллера, конфискация американскими властями средств РФ станет катаклизмом для доллара. Сегодня Зеленский вновь обратился к западным странам по поводу замороженных активов. Он призвал ускорить проработку правовой основы для их передачи.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Александра Мышляева
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