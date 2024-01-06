"Привыкли жить за счёт России": В СФ отреагировали на мольбы Зеленского передать активы РФ
Сенатор Цеков: Украина привыкла жить за счёт РФ, поэтому просит передать активы
Украина привыкла жить за счёт России, заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, комментируя призыв Владимира Зеленского к Западу ускорить передачу замороженных активов РФ Киеву. Сенатор отметил, что больше половины денег украинские чиновники просто разворовывают.
"Я просто хорошо знаю эту политическую верхушку Украины, причём и Януковича с его окружением… Всегда говорят о десяти процентах откатов. Так вот, на Украине откаты эти достигали 50 и более процентов. Это для них было совершенно нормальным явлением", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".
Цеков также подчеркнул, что киевские власти "разбазарили" всё, что досталось им от СССР, и надеялись продолжать делать дальше, однако пришедший к власти президент РФ Владимир Путин быстро навёл порядок в этих взаимоотношениях с Украиной, за что верхушка украинского сообщества его и ненавидит.
По его словам, передача активов не соответствует международному праву, и Запад понимает, что такой шаг приведёт к тотальному недоверию к Америке со стороны других государств, которые не входят в перечень западной государственности. Также они знают, что это грозит серьёзным финансовым кризисом, заключил Цеков.
Напомним, что ещё в октябре Зеленский во время своего неанонсированного визита в штаб-квартиру НАТО, находящуюся в Брюсселе, поднимал эту тему. Он призвал собравшихся "найти ключик" к российским активам, чтобы передать их киевскому режиму. В Европе же сомневаются в законности идеи конфисковать российские активы. А по мнению нобелевского лауреата Роберта Джеймса Шиллера, конфискация американскими властями средств РФ станет катаклизмом для доллара. Сегодня Зеленский вновь обратился к западным странам по поводу замороженных активов. Он призвал ускорить проработку правовой основы для их передачи.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky