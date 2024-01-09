В избирательный штаб Путина доставили подписи ещё из 19 регионов России
В центральный избирательный штаб кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина доставили подписи из ещё 19 регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе штаба. Проверка и подсчёт собранных подписных листов продолжаются.
Речь идёт о республиках Карелия, Коми, Алтай, Тыва, Хакасия, а также Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, Алтайском, Красноярском краях и Ненецком автономном округе.
Напомним, грядущие выборы президента РФ пройдут уже 15, 16 и 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется в качестве самовыдвиженца. Инициативная группа по выдвижению поддержала порыв российского лидера, после чего он подал документы в Центризбирком. На данный же момент продолжается сбор подписей в поддержку президента, коих необходимо не менее 300 тысяч. Тем временем собрано уже более 1,3 миллиона.
ТАСС / Валерий Шарифулин