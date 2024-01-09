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9 января, 09:32

В избирательный штаб Путина доставили подписи ещё из 19 регионов России

В центральный избирательный штаб кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина доставили подписи из ещё 19 регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе штаба. Проверка и подсчёт собранных подписных листов продолжаются.

Речь идёт о республиках Карелия, Коми, Алтай, Тыва, Хакасия, а также Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, Алтайском, Красноярском краях и Ненецком автономном округе.

Машков: Подписи в поддержку Путина собирают по всей стране
Машков: Подписи в поддержку Путина собирают по всей стране

Напомним, грядущие выборы президента РФ пройдут уже 15, 16 и 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется в качестве самовыдвиженца. Инициативная группа по выдвижению поддержала порыв российского лидера, после чего он подал документы в Центризбирком. На данный же момент продолжается сбор подписей в поддержку президента, коих необходимо не менее 300 тысяч. Тем временем собрано уже более 1,3 миллиона.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов
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