Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана после теракта в Кермане

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора выразил соболезнования иранскому коллеге Хосейну Амиру Абдоллахияну в связи с терактом в Кермане. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России во вторник, 9 января.

"Лавров выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью от рук террористов в иранском Кермане людей, собравшихся почтить память генерала Касема Сулеймани. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в противодействии международному терроризму", — отметили в ведомстве.

В ходе переговоров министры обсудили ситуацию в секторе Газа и Красном море. Также главы МИД обратили внимание на актуальность наращивания сотрудничества в рамках договорённостей, которые были достигнуты на встрече президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Эбрахима Раиси.