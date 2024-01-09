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9 января, 17:51

Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана после теракта в Кермане

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора выразил соболезнования иранскому коллеге Хосейну Амиру Абдоллахияну в связи с терактом в Кермане. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России во вторник, 9 января.

"Лавров выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью от рук террористов в иранском Кермане людей, собравшихся почтить память генерала Касема Сулеймани. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в противодействии международному терроризму", — отметили в ведомстве.

В ходе переговоров министры обсудили ситуацию в секторе Газа и Красном море. Также главы МИД обратили внимание на актуальность наращивания сотрудничества в рамках договорённостей, которые были достигнуты на встрече президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Эбрахима Раиси.

В Иране впервые после убийства Сулеймани подняли "флаг мести"
В Иране впервые после убийства Сулеймани подняли "флаг мести"

Как сообщал Лайф, в Иране 3 января прогремели взрывы у кладбища, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, убитый в январе 2020 года американскими спецслужбами. Погибло свыше 100 человек. Местные власти назвали произошедшее терактом и пообещали отомстить всем причастным. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования власти Ирана, отметив, что Москва решительно осуждает терроризм и убийства мирных жителей. Ответственность за теракт взяло ИГИЛ*. Террористы утверждают, что двое их сторонников подорвали себя в толпе.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

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T.me / MID_Russia

Никита Осипов
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