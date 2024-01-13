Старый Новый год, День российской печати, Васильева коляда: праздники и приметы 13 января Сегодняшний день, 13 января 2024 года, в России богат на праздники, уходящие корнями глубоко в историю нашей страны. Например, есть как минимум два повода для богатого застолья. А ещё особенности этой даты оценят филателисты и журналисты. 12 января, 21:01 В ночь с 13 на 14 января отмечается старый Новый год. Обложка © Freepik / lookstudio

Старый Новый год

В ночь с 13 на 14 января в России отмечается праздник, который своим названием удивляет иностранцев, — старый Новый год. Вот несколько фактов о нём. Старый Новый год остался России от юлианского календаря, то есть "старого стиля".

До перехода на григорианский календарь в эту дату отмечался Новый год.

Так как разница между календарями 13 дней, то и между Новыми годами такая же.

В России это праздник неофициальный, народный.

Всерьёз давно не отмечается, но кто-то может символически праздновать.

Старый Новый год — это российский исторический феномен. Если другие праздники "переезжали" на новую дату при переходе с юлианского календаря на григорианский, то этот почему-то в народном сознании остался на своём месте. Только получил соответствующую приставку, чтобы не путали его с полноценным Новым годом. Впрочем, такая ситуация не только в России. Старый Новый год неофициально отмечают также в других бывших советских республиках.

Не все знают, что 13-дневная разница между старым Новым и Новым годом не фиксированная. Разрыв между юлианским и григорианским календарями увеличивается на один день каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным четырём, на один день. В результате с 1 марта 2100 года между этими праздниками будет уже 14 дней. Если, конечно, про старый Новый год тогда будет кто-то помнить.

Так как же отмечать этот непонятный праздник? Так как никаких традиций нет, каждый решает сам. Например, как и на Новый год, можно собраться весёлой компанией и посидеть за столом без лишнего пафоса, присущего 31 декабря. Старый Новый год более спокойный, ему несвойственна суета. А ещё это повод поздравить всех, кого не успели в новогодние праздники, использовать шанс подарить новогоднюю открытку или вручить подарок.

День российской печати

13 января отмечается День российской печати. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

На 13 января в России приходится праздник, посвящённый средствам массовой информации, — День российской печати. Рассказываем о нём. Это официальный профессиональный праздник.

Ежегодно отмечается 13 января, по календарю не смещается.

Приурочен к дате выхода первой русской газеты при Петре I.

Утверждён постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР 28 декабря 1991 года.

Знаменательное событие, дату которого присвоили Дню российской печати, произошло более 300 лет назад. 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве по указу императора Петра I вышла первая русская газета с длинным названием "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах". Она не имела постоянного формата, тиража и строгой периодичности выпуска, да и заголовок менялся: это были и "Ведомости московские", и "Российские ведомости", и "Куранты".

В 1711 году газета "Ведомости" стала выходить в Петербурге. Там печатали новости о промышленности, армии, военных походах, строительстве новой столицы. Источником информации служили официальные документы, донесения послов, ведомственные материалы.

В 1811 году в России появилась первая провинциальная газета — "Казанские известия". А с 1 января 1870 года "высочайшим повелением" было указано "устроить в виде опыта" подписку на русские и иностранные издания. Уже к концу XIX века в России выходило свыше трёх тысяч периодических газет и журналов. Одних только ежедневных больших общественно-политических газет было больше 200. Сейчас же, по данным Роскомнадзора, в российском реестре средств массовой информации — свыше 150 тысяч наименований. Конечно, теперь это не только печатные СМИ, а ещё телеканалы, новостные сайты, радио.

Уже традиционно ко Дню российской печати приурочено вручение премий в области средств массовой информации. Они присуждаются деятелям и организациям российских, а также зарубежных СМИ. Указом президента РФ от 19 июля 2018 года было учреждено почётное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации".

День рождения российской почтовой марки

13 января отмечается день рождения российской почтовой марки. Марка Российской империи, первый выпуск, 1858 год, 10 копеек. Фото © Wikipedia

13 января в России праздник могут отмечать филателисты — люди, которые коллекционируют марки. Впрочем, он значим и для всей страны. Речь о дне рождения российской почтовой марки. Это российский памятный день.

Официально не утверждён.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 13 января.

В этот день иногда проходят посвящённые маркам выставки и другие подобные мероприятия.

Сегодняшний неформальный праздник в России приурочен к событию 13 января (1 января по старому стилю) 1858 года. В этот день в обращение вышла первая российская почтовая марка. Она была маленькая и неказистая: размером всего 2 х 2,7 сантиметра, ничем не примечательная, коричневого цвета с синим овальным центром, без зубцов. Внутри овала помещался герб Российской империи белого цвета. Опоясывающие овал мелкие надписи сообщали, что почтовая марка имеет ценность 10 копеек за лот (лот — это старинная русская мера веса, равная примерно 12,8 грамма).

На письмо приходилось клеить таких марок несколько. Это было неудобно, поэтому вскоре в обращение поступили и более дорогие версии — на 20 и 30 копеек. За 1858 год было продано Петербургским почтамтом 1 390 632, а Московским — 1 241 149 марок.

Нужно отметить, что днём рождения российской почтовой марки считают и другой день — 22 декабря (10 декабря по старому стилю) 1857 года. Дело в том, что в эту дату Почтовый департамент Российской империи издал циркуляр о введении с 1 января 1858 года той самой марки, упомянутой выше. Но это тот случай, когда и два праздника на одну тему никому не помешают.

Щедрый вечер, Маланья

13 января на Руси отмечали праздник под названием Щедрый вечер. Фото © ТАСС / Евгений Малолетка

13 января нельзя не упомянуть ещё один праздник, который в России уходит корнями глубоко в историю. Назывался он по-разному в зависимости от местности: Маланья, Маланка, Щедрый вечер, Щедрец, Богатый вечер, Богатая коляда и так далее. Предлагаем узнать о нём больше. Это древний народный праздник восточных славян.

Отмечался 31 декабря (13 января по новому стилю).

Главными атрибутами были богатый праздничный стол, гадания, ряженье, игры и забавы.

Праздник Щедрый вечер удивителен тем, что в нём смешались воедино традиции язычества, христианства и светский Новый год. Так, по христианскому календарю в этот день почитают Маланию Римлянку, откуда и взялось название празднества в некоторых местностях. А от языческих верований пришла предыстория. После того как власть Карачуна ослабевала, а на славянской земле начинало зарождаться новое Солнце, у славян начинались Большие зимние святки. Длились они двенадцать дней — с 26 декабря по 6 января по старому стилю, причём делились на две шестидневные части — светлую и тёмную. Первую часть Святок завершал тот самый Щедрый вечер, или Щедрец, приходившийся на 31 декабря по старому стилю (и на 13 января по новому).

Это был день щедровальных песен, гуляний ряженых по деревне. Они подходили к дому или к собравшимся на улице людям и пели: "Щедрый вечер! Добрый вечер!" — выпрашивая гостинцы. Хозяева упирались, отшучивались, а колядующие им в шутку грозились.

Название Щедрый вечер, или Богатый вечер, появилось от традиции накрывать большой богатый стол. В этот день принято предлагать лучшие угощения, не скупиться на подарки и добрые дела.

Приметы 13 января

Считалось, что давать в долг в этот день нельзя ни в коем случае, как и брать чужие деньги: весь следующий год в нужде будешь. Чтобы привлечь удачу, следовало одеваться в новое и яркое, выбирать лучшие вещи. Если блюдо на праздник не удавалось, его нельзя было выбрасывать, а следовало отправить в прорубь на корм рыбам, иначе достатка не видеть. А ещё мусор в эту дату лучше не выбрасывать: можно счастье из дома вместе с ним вынести. Также считалось, что сны в ночь после Щедрого вечера — вещие.

Погодные приметы 13 января

Много звёзд на небе — к хорошему урожаю.

Тёплая погода — к дождливому лету.

Туман — к лету тёплому и долгому.

Много инея на деревьях — к хорошему сбору мёда.

Вьюга — много орехов будет.

Именинники 13 января

13 января именины может отмечать российский актёр Михаил Боярский. Фото © ТАСС / Валентина Певцова

Сегодня, 13 января, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Мелания,

Михаил,

Пётр. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев