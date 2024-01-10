Путин рассказал жителям Чукотки подробности доклада Силуанова о бюджетной системе

Президент России Владимир Путин заявил, что министр финансов Антон Силуанов доложил ему о ситуации с финансами по итогам 2023 года. Бюджетная система чувствует себя уверенно, указал глава Российского государства на встрече с представителями общественности в рамках рабочей поездки на Чукотку.

"Вот прямо только что закончил разговор с министром финансов, правда, по другим вопросам. Он докладывал о ситуации в целом с финансами по прошлому году, о планах на наступивший 2024 год. Бюджетная система страны чувствует себя уверенно, спокойно, развивается активно", — подчеркнул Путин.