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10 января, 09:44

Путин рассказал жителям Чукотки подробности доклада Силуанова о бюджетной системе

Путин: Бюджетная система России чувствует себя уверенно и развивается активно

Путин — на встрече с жителями Анадыря. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Путин — на встрече с жителями Анадыря. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин заявил, что министр финансов Антон Силуанов доложил ему о ситуации с финансами по итогам 2023 года. Бюджетная система чувствует себя уверенно, указал глава Российского государства на встрече с представителями общественности в рамках рабочей поездки на Чукотку.

"Вот прямо только что закончил разговор с министром финансов, правда, по другим вопросам. Он докладывал о ситуации в целом с финансами по прошлому году, о планах на наступивший 2024 год. Бюджетная система страны чувствует себя уверенно, спокойно, развивается активно", — подчеркнул Путин.

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Напомним, в среду, 10 января Путин впервые прилетел на Чукотку. Глава государства передвигается по удалённому региону России на снегоболотоходе и уже успел посетить круглогодичный тепличный комплекс. В ходе встречи с жителями Анадыря глава государства выступил против использования материнского капитала на покупку авто, но поручил проработать льготы на эти цели.

Дарья Нарыкова
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