В Белгороде ввели режим авиационной опасности

В Белгороде введён режим авиационной опасности. Соответствующее заявление появилось в телеграм-канале городской мэрии в среду, 10 января, в 13:10.

Такие уведомления местным жителям разослала Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Ранее сегодня мэрия также сообщила, что в Белгороде установят дополнительные устройства оповещения населения.