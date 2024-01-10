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10 января, 11:35

В Белгороде ввели режим авиационной опасности

Мэрия Белгорода объявила о режиме авиационной опасности

В Белгороде введён режим авиационной опасности. Соответствующее заявление появилось в телеграм-канале городской мэрии в среду, 10 января, в 13:10.

"Город Белгород, авиационная опасность", — сказано в сообщении.

Такие уведомления местным жителям разослала Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Ранее сегодня мэрия также сообщила, что в Белгороде установят дополнительные устройства оповещения населения.

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Напомним, Белгород подвергается массированным ракетным обстрелам со стороны Украины с конца 2023 года. Первая атака произошла 30 декабря и унесла жизни 25 человек. Обстрелы продолжались и во время новогодних праздников, а 8 января после атаки три человека попали в реанимацию. Врачи квалифицировали их состояние как стабильно тяжёлое.

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ТАСС / Павел Колядин

Никита Осипов
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