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13 января, 01:00

Охранная компания Ambrey заявила об атаке хуситов на танкер с российской нефтью

Хуситы ошибочно атаковали танкер под флагом Панамы, перевозивший российскую нефть, подумав, что он связан с Британией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британскую охранную компанию Ambrey.

Предполагается, что хуситы выбрали судно мишенью, ведь в общедоступной базе данных оно числится связанным с Соединённым Королевством, однако эта информация уже устаревшая.

Выпущенная ракета попала в воду, после этого экипаж заметил три лодки. Никто не пострадал. В охранной компании заметили, что это уже второй случай атаки хуситов на суда с российской нефтью.

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Напомним, из-за продолжающихся атак хуситов на суда в Красном море воздушные и морские силы США и Британии атаковали Йемен в ночь на 12 января. Американская сторона выпустила более ста снарядов по военным и производственным объектам. Цели атаки были достигнуты, заверили чиновники. В МИД Йемена пообещали, что Вашингтон и Лондон заплатят за агрессию.

Обложка ©

Unsplash / Thais Morais

Артур Лапсаков
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