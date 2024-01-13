Охранная компания Ambrey заявила об атаке хуситов на танкер с российской нефтью

Хуситы ошибочно атаковали танкер под флагом Панамы, перевозивший российскую нефть, подумав, что он связан с Британией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британскую охранную компанию Ambrey.

Предполагается, что хуситы выбрали судно мишенью, ведь в общедоступной базе данных оно числится связанным с Соединённым Королевством, однако эта информация уже устаревшая.