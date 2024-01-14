Удары по Йемену породили раскол в отношениях США и Британии

Американские военные выразили разочарование в связи с утечкой информации, которая произошла в британском правительстве незадолго до ударов авиации по хуситам. О недовольстве Пентагона стало известно газете Telegraph.

В издании уточнили, что инцидент со сливом данных внёс напряжённость в отношения Лондона и Вашингтона накануне атаки, когда газета Times написала о вылете бомбардировщиков в направлении Йемена со ссылкой на кабмин королевства. Военное командование США было раздосадовано этой неприятностью, так как подобные операции обычно освещаются после их завершения.