Удары по Йемену породили раскол в отношениях США и Британии
Telegraph: Допущенная в Британии утечка об ударах по Йемену разочаровала США
Американские военные выразили разочарование в связи с утечкой информации, которая произошла в британском правительстве незадолго до ударов авиации по хуситам. О недовольстве Пентагона стало известно газете Telegraph.
В издании уточнили, что инцидент со сливом данных внёс напряжённость в отношения Лондона и Вашингтона накануне атаки, когда газета Times написала о вылете бомбардировщиков в направлении Йемена со ссылкой на кабмин королевства. Военное командование США было раздосадовано этой неприятностью, так как подобные операции обычно освещаются после их завершения.
"Беспокойство распространилось по Уайтхоллу (британский кабмин. — Прим. Лайфа), поскольку дипломатические и политические деятели пытались выяснить, откуда произошла утечка сообщений. Говорят, что преобладающим настроением было "глубокое разочарование", — рассказал источник Telegraph.
Напомним, что авиация США и Британии при поддержке флота нанесла удары по объектам движения "Ансар Аллах" в Йемене 12 января. Следующей ночью была произведена повторная атака. По словам американского лидера Джо Байдена, бомбардировки продолжатся и дальше, если хуситы не оставят в покое суда в Красном море.