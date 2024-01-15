Пугачёва прислала венок на похороны Соломина

Певица Алла Пугачёва прислала венок на похороны народного артиста СССР Юрия Соломина, сообщает РИА "Новости". Прощание с художественным руководителем Малого театра прошло в понедельник, 15 января, на исторической сцене культурного учреждения.

Исполнительница прислала венок с белой лентой, который состоял из белых роз, гвоздик и лилий. На ленте надпись "Юрию Соломину от Аллы Пугачёвой".

Также венки прислали президент России Владимир Путин, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители театров имени Табакова, имени Ермоловой, Театра имени Моссовета, "Современника", киноконцерна "Мосфильм" и многие другие.