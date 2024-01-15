Пугачёва прислала венок на похороны Соломина
Певица Алла Пугачёва прислала венок на похороны актёра Юрия Соломина
Певица Алла Пугачёва прислала венок на похороны народного артиста СССР Юрия Соломина, сообщает РИА "Новости". Прощание с художественным руководителем Малого театра прошло в понедельник, 15 января, на исторической сцене культурного учреждения.
Исполнительница прислала венок с белой лентой, который состоял из белых роз, гвоздик и лилий. На ленте надпись "Юрию Соломину от Аллы Пугачёвой".
Также венки прислали президент России Владимир Путин, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители театров имени Табакова, имени Ермоловой, Театра имени Моссовета, "Современника", киноконцерна "Мосфильм" и многие другие.
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Напомним, в ноябре 2023 года народный артист СССР Юрий Соломин перенёс инсульт, у актёра парализовало левую сторону тела. 9 января его выписали из больницы. Директор Малого театра Тамара Михайлова тогда рассказывала, что Юрий Мефодьевич чувствует себя хорошо. Но 11 января пришла трагическая весть: артист скончался на 89-м году жизни. Траурная церемония состоялась в Государственном академическом Малом театре. Соломин известен по фильмам "Адъютант его превосходительства", "Хождение по мукам", "Дерсу Узала", "Школьный вальс", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить" и другим.
ТАСС / Станислав Красильников