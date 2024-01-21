Международный день объятий, День Инженерных войск, Емельян зимний: праздники и приметы 21 января Сегодня, 21 января 2024 года, в России отмечается два профессиональных праздника. Один посвящён защитникам Отечества, другой — начинающим учёным. Также на эту дату приходится праздник, касающийся отношений с близкими и духовной сферы. 20 января, 21:01 21 января отмечается Международный день объятий. Обложка © Shutterstock

Международный день объятий

21 января по всему миру, в том числе в России, можно отметить очень душевный праздник — Международный день объятий (International Hug Day). Несколько фактов о нём. Это интернациональный неофициальный праздник.

Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 21 января.

Был придуман в 1986 году американцем Кевином Заборни (Kevin Zaborney).

Цель — призвать всех проявлять свои чувства.

Международный день объятий — один из целой череды подобных. Например, есть День сердечных объятий и просто День объятий, которые празднуются 28 июня и 6 января соответственно. В Россию все они пришли из-за рубежа. Сегодняшний праздник был придуман в далёком 1986 году американцем по имени Кевин Заборни. Его идея сначала нашла поддержку внутри страны, а затем и за её пределами.

Заборни озаботился тем, что середина января приходится на межпраздничное время, когда Рождество и Новый год позади, а День всех влюблённых ещё впереди. Он посчитал, что у всех должна быть ещё одна возможность проявить свои чувства к близким. Правда, при этом призывал, прежде чем бросаться с объятиями, уточнять, не нарушите ли тем самым границы личного пространства человека.

Психологи говорят, что у объятий есть терапевтический эффект: они не только успокаивают, но даже помогают бороться со стрессом и оздоравливают. Празднование Международного дня объятий не потребует каких-либо материальных затрат. Можно наградить своим теплом всех, кого посчитаете нужным.

День инженерных войск

21 января отмечается День инженерных войск. Фото © ТАСС / Алексей Котов

На 21 января в России приходится праздник воинов, без умений которых нельзя представить современную армию, — День инженерных войск. Рассказываем о нём. Это официальный российский профессиональный праздник, памятная дата.

Установлен указом президента РФ в 1996 году.

Отмечается ежегодно 21 января, по календарю не сдвигается.

Приурочен к дате создания первой инженерной школы при Петре I.

В этот день военнослужащие Инженерных войск получают поздравления, отличившихся награждают.

Инженерные войска предназначены для выполнения наиболее сложных технических задач для обеспечения боевых действий. Они включают соединения, части, подразделения разного назначения: инженерно-разведывательные, сапёрные, инженерно-дорожные, понтонно-мостовые, переправочно-десантные, полевого водоснабжения и другие. Во время боевых действий задействованы в инженерной разведке, возведении окопов, траншей, обустройстве жилых, хозяйственных, медицинских полевых сооружений, в разминировании, строительстве мостов, и всё это далеко не полный список.

День инженерных войск России — относительно молодой праздник. Изначально он был установлен указом президента РФ от 18 сентября 1996 года, а спустя почти десять лет, 31 мая 2006 года, другим указом был отнесён к памятным дням Вооружённых сил.

История же Инженерных войск куда глубже. Необходимость в них возникла ещё в древности, но датой создания Инженерных войск в России принято считать 21 января (10 января по старому стилю) 1701 года. В тот день Пётр I издал указ о создании первой инженерной школы. Спустя всего полгода был подписан другой документ — о формировании первых инженерных подразделений. Это были минёрная рота, инженерная и понтонная команда.

Сейчас бойцы Инженерных войск участвуют в специальной военной операции. Многие из них встречают профессиональный праздник на передовой, с честью выполняя свой долг.

Международный день аспиранта

21 января отмечается Международный день аспиранта. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

21 января в России отмечается праздник представителей академической сферы — Международный день аспиранта. Вот что известно о нём. Это неофициальный интернациональный праздник.

Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 21 января.

Празднуется в России и других бывших республиках СССР.

Приурочен к дате публикации документов Совнаркома о подготовке научных работников.

Международный день аспиранта можно назвать профессиональным праздником молодых учёных в России. Отмечают его и в ряде бывших республик СССР, поскольку их система высшего образования тоже была построена на принципах, заложенных в Советском Союзе.

Дату для Международного дня аспиранта выбрали не случайную. 21 января 1925 года были опубликованы документы Совнаркома РСФСР, регламентирующие систему подготовки научных работников. Это были Положения о научных работниках вузов и Инструкции о порядке подготовки научных работников при НИИ и вузах по прикладным, точным и естественным наукам. Благодаря этим нормам была сформирована система аспирантуры. Она стала первой ступенькой на пути становления молодого человека как будущего учёного.

Несмотря на почти вековую историю, посвящённый аспирантуре праздник стали отмечать относительно недавно — в 2008 году. Он пока официально не утверждён, но в академической среде широко поддерживается. К нему обычно кроме праздничных мероприятий приурочены научные семинары, конференции, выставки.

Всемирный день религии

21 января отмечается Всемирный день религии. Фото © Shutterstock

21 января отмечается малоизвестный в России праздник — Всемирный день религии. Предлагаем узнать о нём больше. Это праздник международный, неформальный.

Отмечается ежегодно в третье воскресенье января.

В 2024 году приходится на 21 января.

Учреждён был в США в 1949 году, откуда распространился по миру.

Главная идея — призыв к терпимости между людьми разной веры.

Всемирный день религии был учреждён в уже далёком 1949 году Национальным духовным собранием последователей бахаи в США. Бахаизм — это учение, которое возникло в Иране в прошлом веке. Оно выступает за единство религий, человечества, объединение всех народов планеты в одно сообщество. Праздник посвящён этим же идеям — призыву к представителям разных конфессий проявлять терпимость друг к другу, искать точки соприкосновения.

Всемирный день религии официально признанным праздником нигде не является, однако благодаря продвижению добра и единения разошёлся по миру, упоминается в неформальных календарях многих стран.

На Земле сейчас насчитывается более пяти тысяч религий. Точную цифру назвать сложно, потому что это понятие очень широкое. Наряду со всемирными монотеистическими верованиями, такими как христианство и ислам, есть множество культов, которых придерживается ограниченное количество людей. Наряду со странами, где религия официально отделена от государства (светскими), есть и такие, где она является основополагающей для страны. Мир религий по праву считается достоянием человечества и заслуживает самого пристального внимания, изучения и охраны. А терпимость в духовной сфере является хорошей основой для мира и развития.

Приметы 21 января

Емелиан Кизический

21 января Русская православная церковь чтит память святителя Емилиана, епископа Кизического. Он жил во времена царствования императора-иконоборца Льва Армянина (813–820 годы). Правитель однажды вызвал Емелиана вместе с другими епископами к себе во дворец и потребовал, чтобы те отказались от почитания образов святых. Святитель первый твёрдо ответил императору, что вопрос об иконопочитании может обсуждаться только представителями Церкви, а не властей. За такую дерзость Емелиан в 815 году был сослан в заточение, где и скончался как исповедник.

Емельян зимний, Емелин день

На Руси же в эту дату отмечали народный праздник под названием Емельян зимний, или Емельянов день. Было принято вечером собираться на посиделки с кумовьями, весело проводить время, рассказывать друг другу различные истории. Считалось, что это принесёт здоровье крестнику. Женщины после долгой череды больших православных праздников возвращались к рукоделию. Сделанные в этот день вещи считались приносящими удачу. На Емелю нельзя было работать до обеда: по приметам, это сулило неприятности. Ещё под негласным запретом было в этот день одиночество и молчание, иначе весь год так пройдёт.

Погодные приметы 21 января

Снегопад на Емелю — к дождливому августу.

Южный ветер — к обилию гроз летом.

Сильный ветер — к неплодородному лету.

Венец вокруг солнца — снега много будет.

Воробьи расчирикались и сбиваются в стайки — к теплу.

Именинники 21 января

21 января может отмечать именины российский актёр Антон Шагин. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сегодня, 21 января, именины могут отмечать: Антон;

Виктор;

Евгений;

Георгий;

Дмитрий;

Доминика;

Илья;

Эмиль;

Юлиан;

Вальдемар.

Авторы Вадим Андреев