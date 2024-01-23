День свекрови, Всемирный день пирога, Григорий-летоуказатель: Праздники и приметы 23 января Сегодня, 23 января 2024 года, в России можно отметить несколько неофициальных праздников. Так, один из них посвящён всем свекровям, второй — одному из самых популярных в мире блюд. Также на эту дату приходится день, посвящённый представителям очень важной профессии. 22 января, 21:01 23 января отмечается День свекрови. Обложка © Shutterstock

День свекрови

23 января в России отмечается праздник, посвящённый "вторым мамам", — День свекрови. Несколько фактов о нём: Это российский неофициальный праздник.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 23 января.

Придуман как ещё один повод сказать "спасибо" матери мужа.

Кто решил, что День свекрови нужно отмечать именно 23 января, неясно. Этот неформальный праздник упоминается на просторах русскоязычного Интернета всего несколько лет, но набирает популярность. Есть схожий международный, но он называется День свекрови и тёщи и приходится на конец октября.

Свекрови реже, чем тёщи, упоминаются в анекдотах и шутках, однако и им достаётся. Увы, не все семьи могут похвалиться хорошими отношениями между свекровью и невесткой, и сегодняшний праздник — ещё один повод это исправить. Вот какие пять правил психолог предлагает соблюдать, чтобы жить с матерью мужа в мире и дружбе: Определите, кто в доме главная хозяйка.

Не становитесь "подружками" со свекровью.

Обозначьте личные границы.

Избегайте делёжки.

Относитесь к свекрови с уважением. В День свекрови можно поздравить мать мужа, подарить какой-нибудь символический подарок. Это наверняка позволит укрепить, улучшить отношения в семье.

Всемирный день пирога

23 января отмечается Всемирный день пирога. Фото © Freepik / azerbaijan_stockers

23 января в России можно отметить праздник под названием Всемирный день пирога. Вот что известно о нём: Это международный неофициальный праздник.

Ежегодно отмечается 23 января, по календарю не смещается.

Появился в США, откуда распространился по миру.

Призван продвигать традиции по изготовлению пирогов.

В России этот праздник называется Всемирный день пирога, но на самом деле таковым он не является. В нашей стране переняли американскую традицию отмечать в эту дату Национальный день пирога, придав его названию масштабности. В Америке праздник отмечается с 1986 года. Считается, что его провозгласил известный пивовар Чарли Папэзиан (Charlie Papazian), выбрав для этого свою дату рождения. С тех пор Национальный день пирога в США продвигается Американским советом по пирогам (American Pie Council) — отраслевой организацией, пропагандирующей производство и употребление такой выпечки. Например, считается, что благодаря её стараниям сцена с приготовлением пирога попала в фильм "День труда" с Кейт Уинслет и Джошом Бролином.

Впрочем, все вопросы насчёт всемирности сегодняшнего праздника полностью отметает популярность самого пирога. В том или ином виде это блюдо есть в национальной кухне огромного количества народов. Широко известны русские пироги, осетинские пироги, французские киш и тарт, немецкий сливовый пирог, арабский мартабак и так далее. На Руси пирогами встречали гостей, готовили их на большие праздники. Выпекание пирогов могло быть одним из испытаний для невесты перед замужеством.

Всем желающим присоединиться к празднованию Всемирного дня пирога предлагается испечь один из них у себя дома или хотя бы приобрести любимый в магазине, пекарне. Отведать его можно, собравшись всей семьёй вечером за столом. Чем не новая добрая традиция на Всемирный день пирога?

День почерка (День ручного письма)

23 января отмечается День почерка, или День ручного письма. Фото © Shutterstock

На 23 января приходится День почерка, или День ручного письма, — праздник, в России пока малоизвестный. Предлагаем узнать о нём больше: Это международный праздник, официально нигде не утверждён.

Появился в США, откуда распространился по миру.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 23 января.

Приурочен к дате рождения политика с размашистой подписью под Декларацией независимости.

День почерка — ещё один праздник, который пришёл в Россию из США. Он продвигается, как и День пирога, отраслевой организацией: в данном случае это Ассоциация производителей пишущих принадлежностей (Writing Instrument Manufacturers Association, WIMA).

Дата Дня почерка, или Дня ручного письма, была выбрана не случайно. Это день рождения американского государственного деятеля Джона Хэнкока (John Hancock, 23 января 1737 – 8 октября 1793). Запомнился он тем, что первым поставил подпись под Декларацией независимости США, причём она вышла очень размашистой.

Цель праздника — продвигать письмо от руки. Особенно это актуально сейчас, когда из-за засилья компьютеров и смартфонов многие после окончания школы и университета пишущие принадлежности в руках уже почти не держат. А ведь в письме от руки проявляется наше "я". Не случайно специалисты могут по почерку рассказать о человеке и даже о том, что он мог чувствовать в момент выведения букв на бумаге. Если набранный на клавиатуре текст безличен, то написанный ручкой или карандашом — всегда индивидуален по форме. День почерка — хороший повод вспомнить об этом.

День сотрудников органов дознания МЧС России

23 января отмечается День сотрудников органов дознания МЧС России. Фото © 78.mchs.gov.ru

23 января в России отмечается праздник, посвящённый одному из подразделений российского экстренного ведомства, — День сотрудников органов дознания МЧС. Рассказываем о нём: Это неофициальный российский профессиональный праздник.

Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 23 января.

Приурочен к дате образования такой службы почти 100 лет назад.

Поздравления получают её работники и ветераны.

Дознаватели МЧС проводят большую работу, устанавливая причины пожаров. Благодаря их труду можно предотвратить новые возгорания и найти виновных в уже случившихся. Эти специалисты — важнейшее звено в работе пожарной охраны. Их работа очень ответственная и сложная. Нужно уметь находить верные решения, основываясь на законе, сочувствовать чужой беде, проникнуться проблемами пострадавших от огня и принять все меры, чтобы установить истинные причины пожаров.

Дознаватели МЧС отмечают свой профессиональный праздник 23 января, поскольку впервые официально такая служба была создана в эту дату. 23 января 1928 года право самостоятельного производства дознаний по делам о нарушениях противопожарных правил органам Государственного пожарного надзора было предоставлено циркуляром НКВД РСФСР и Народного комиссариата юстиции РСФСР. В подразделениях была создана новая должность — пожарный дознаватель.

В 2001 году Государственная противопожарная служба вошла в состав МЧС России, а ещё через девять лет органы государственного пожарного надзора были преобразованы в органы надзорной деятельности. Нынешние их сотрудники используют весь огромный опыт и знания, накопленные за предыдущие годы. При этом применяют современную научно-техническую базу для установления причин пожаров. Большую помощь им оказывают коллеги из испытательных пожарных лабораторий.

Приметы 23 января

День памяти святителя Григория Нисского

23 января Русская православная церковь чтит память святителя Григория, епископа Нисского, который был младшим братом Василия Великого. Родился Григорий в IV веке, получил хорошее образование, был наставником красноречия. В 372 году брат рукоположил его в епископы города Ниссы в Каппадокии. В 381 году святой Григорий был одним из главных деятелей II Вселенского собора, созванного в Константинополе против ереси Македония, неправильно учившего о сущности Святого Духа. Через два года Григорий Нисский стал участником собора в Константинополе, где произнёс слово о Божестве Сына и Святого Духа. Он был пламенным защитником православных догматов и ревностным учителем своей паствы.

Григорий-летоуказатель

На Руси этот день называли Григорий-летоуказатель. Было принято наблюдать за природой, чтобы предсказать погоду на тёплое время года. Крестьяне принимались за подготовку к весенним работам. Нужно было осмотреть и починить орудия, инструменты, навести порядок в чуланах. Не принято в этот день было хвастаться и жаловаться — считалось, что можно накликать беды и болезни. Также нельзя было выносить мусор и золу — крестьяне боялись выкинуть из дома счастье.

Погодные приметы 23 января

На стогах иней — лето будет сырым.

Южный ветер — к лету с обилием гроз.

Сухой снег на земле — к засухе.

Безоблачное небо — весна рано в права вступит.

Лежат высокие сугробы — год будет урожайным.

Именинники 23 января

23 января именины может отмечать российский актёр Григорий Антипенко. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Сегодня, 23 января, именины могут отмечать: Анатолий

Григорий

Макар

Павел

Пётр

Арсений. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев