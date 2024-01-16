Сгоревший балкон и выбитые окна: Лайф публикует фото пострадавшей от БПЛА квартиры в Воронеже
SHOT: В пострадавшей от обломков БПЛА квартире сгорел балкон и выбило дверь
Балкон воронежской квартиры, пострадавшей от обломков беспилотника. Обложка © SHOT
В воронежской квартире на улице Тепличной, пострадавшей от упавших обломков беспилотника, выгорел балкон со всеми вещами, пострадала мебель, а также выбиты окна и дверь внутрь. Соответствующее фото публикует SHOT. Именно в той комнате находилась пострадавшая девочка.
Как сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налёта также пострадали окна в четырёх домах по улице Острогожской. Там обошлось без пожаров и других серьёзных последствий. Глава города отметил, что жильцам оперативно поменяют рамы и компенсируют нанесённый ущерб.
Напомним, минувшей ночью силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Воронеж. Обломки одного из дронов упали на многоэтажный дом, его жильцов эвакуировали. Пострадала десятилетняя девочка, у неё — резаные раны руки, ноги и шеи.