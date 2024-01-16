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16 января, 06:16

Сгоревший балкон и выбитые окна: Лайф публикует фото пострадавшей от БПЛА квартиры в Воронеже

SHOT: В пострадавшей от обломков БПЛА квартире сгорел балкон и выбило дверь

Балкон воронежской квартиры, пострадавшей от обломков беспилотника. Обложка © SHOT

Балкон воронежской квартиры, пострадавшей от обломков беспилотника. Обложка © SHOT

В воронежской квартире на улице Тепличной, пострадавшей от упавших обломков беспилотника, выгорел балкон со всеми вещами, пострадала мебель, а также выбиты окна и дверь внутрь. Соответствующее фото публикует SHOT. Именно в той комнате находилась пострадавшая девочка.

Как сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налёта также пострадали окна в четырёх домах по улице Острогожской. Там обошлось без пожаров и других серьёзных последствий. Глава города отметил, что жильцам оперативно поменяют рамы и компенсируют нанесённый ущерб.

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Напомним, минувшей ночью силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Воронеж. Обломки одного из дронов упали на многоэтажный дом, его жильцов эвакуировали. Пострадала десятилетняя девочка, у неё — резаные раны руки, ноги и шеи.

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Матвей Константинов
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