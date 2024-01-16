Лунный аппарат Peregrine сгорит в атмосфере Земли вместе с флагом Украины

Столкнувшийся с "аномалией" лунный аппарат США Peregrine сгорит в атмосфере Земли вместе с картой и флагом Украины, нанесёнными на металлическую пластину. Она была помещена на борт украинско-британской компанией Spacebit, сообщает издание "Страна.ua".