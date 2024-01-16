Лунный аппарат Peregrine сгорит в атмосфере Земли вместе с флагом Украины
"Страна.ua": Вместе с лунным аппаратом Peregrine сгорят карта и флаг Украины
Запуск ракеты-носителя Vulcan с лунным аппаратом Peregrine. ТАСС / Zuma
Столкнувшийся с "аномалией" лунный аппарат США Peregrine сгорит в атмосфере Земли вместе с картой и флагом Украины, нанесёнными на металлическую пластину. Она была помещена на борт украинско-британской компанией Spacebit, сообщает издание "Страна.ua".
"Лунный аппарат Peregrine несёт на борту флаг Украины", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что лунный аппарат в настоящее время движется в сторону Земли. Запуск же ракеты Vulcan с лунным посадочным модулем Peregrine был запущен США 8 января. На борт аппарата поместили научные инструменты NASA, камень с Эвереста, прах землян и другие вещи. После запуска модуль столкнулся с "аномалией", в результате чего начал терять топливо, тогда как эксперты пришли к выводу, что прилунение невозможно. Один из специалистов заявил, что аппарату необходимо подлететь к спутнику на максимально близкое расстояние, чтобы провести научную программу имеющимися датчиками.