Украинский дрон-камикадзе самоликвидировался о стену дома в Курской области

Украинский дрон-камикадзе рухнул на жилой дом в селе Свердликово Курской области, в результате никто не пострадал, но здание получило повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня в селе Свердликово Суджанского района украинский дрон-камикадзе повредил одно домовладение. Никто из жителей не пострадал", — написал Старовойт у себя в телеграм-канале и уточнил, что осколками посечён фасад здания, выбиты окна.