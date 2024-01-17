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17 января, 12:22

Украинский дрон-камикадзе самоликвидировался о стену дома в Курской области

Украинский дрон-камикадзе повредил жилой дом в селе Свердликово Курской области

Украинский дрон-камикадзе повредил жилой дом в селе Свердликово Курской области. Обложка © T.me / gubernator_46

Украинский дрон-камикадзе повредил жилой дом в селе Свердликово Курской области. Обложка © T.me / gubernator_46

Украинский дрон-камикадзе рухнул на жилой дом в селе Свердликово Курской области, в результате никто не пострадал, но здание получило повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня в селе Свердликово Суджанского района украинский дрон-камикадзе повредил одно домовладение. Никто из жителей не пострадал", — написал Старовойт у себя в телеграм-канале и уточнил, что осколками посечён фасад здания, выбиты окна.

Также в результате падения беспилотника повреждения получил легковой автомобиль. Губернатор обещал жильцам помощь с ремонтом дома.

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А ранее сегодня в Белгороде была объявлена угроза ракетной опасности. Жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам. Губернатор области Вячеслав Гладков позже отчитался об уничтожении семи беспилотников. В Минобороны уточнили, что над областью силы ПВО сбили семь украинских ракет "Ольха" и четыре беспилотника. Спустя время в регионе вновь сработала система ПВО.

Андрей Бражников
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