На Урале спустя 5 месяцев после смерти эксгумировали тело загадочно погибшей школьницы

16-летняя школьница из Каменска-Уральского, загадочно погибшая в августе 2023 года. Фото © SHOT

В Свердловской области эксгумировали тело 16-летней школьницы из Каменска-Уральского, загадочно погибшей в августе 2023 года. Как узнал SHOT, следствию не хватает биоматериалов для того, чтобы установить окончательную причину смерти.