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На Урале спустя 5 месяцев после смерти эксгумировали тело загадочно погибшей школьницы

Эксгумировано тело загадочно погибшей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского

17 января, 15:15
16-летняя школьница из Каменска-Уральского, загадочно погибшая в августе 2023 года. Фото © SHOT

16-летняя школьница из Каменска-Уральского, загадочно погибшая в августе 2023 года. Фото © SHOT

В Свердловской области эксгумировали тело 16-летней школьницы из Каменска-Уральского, загадочно погибшей в августе 2023 года. Как узнал SHOT, следствию не хватает биоматериалов для того, чтобы установить окончательную причину смерти.

Тело школьницы находится на экспертизе, когда его вернут, семья не знает.

Названы фатальные ошибки, по которым простой кофеин мог убить уральскую школьницу
Названы фатальные ошибки, по которым простой кофеин мог убить уральскую школьницу

Напомним, 10 августа в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней школьницы. Перед этим она оставила жуткое сообщение: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня". Полицейские изучили видео с камер наблюдения и задержали велосипедиста, который долго ехал за девочкой в тот вечер. Мужчина утверждает, что просто забрал у школьницы телефон, но к её смерти отношения не имеет. Сейчас велосипедист находится в камере-одиночке в СИЗО. Эксперты обнаружили высокую концентрацию кофеина в крови умершей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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