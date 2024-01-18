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18 января, 05:42

В Европарламенте раскритиковали украинские СМИ за глупые публикации о России

Депутат ЕП Чарнецкий: Ложь украинских СМИ о России играет на руку Москве

Лживые публикации украинских СМИ о якобы причастности Москвы к блокаде на польско-украинской границе являются подарком для России. Об этом изданию Do Rzeczy сообщил депутат Европарламента Рышард Чарнецкий.

"Подобные публикации украинских журналистов, как и предыдущие заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком России", — заявил Чарнецкий.

Авторы подобных статей считают, что в блокаде виноваты "полезные идиоты" и "люди, связанные с Россией". Это лишь подтверждает, что проукраинские СМИ копируют "злополучную риторику" Зеленского, демонстрируя узость мышления, резюмировал Чарнецкий.

Польские перевозчики согласились прекратить блокаду на границе с Украиной
Польские перевозчики согласились прекратить блокаду на границе с Украиной

Ранее Лайф писал, что отношения Польши и Украины накалились в ноябре прошлого года, когда начались протесты польских дальнобойщиков. Согласно последним данным, в пробках на польско-украинской границе скопилось порядка двух тысяч грузовых автомобилей, что привело к смерти трёх водителей. По мнению Зеленского, блокада была создана искусственно.

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Ян Поланин
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