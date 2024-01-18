Лживые публикации украинских СМИ о якобы причастности Москвы к блокаде на польско-украинской границе являются подарком для России. Об этом изданию Do Rzeczy сообщил депутат Европарламента Рышард Чарнецкий.

"Подобные публикации украинских журналистов, как и предыдущие заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком России", — заявил Чарнецкий.