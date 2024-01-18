Диджитал-решения назвали ключевыми элементами выставки-форума "Россия" на ВДХН

Они посмотрели, как устроен мир, и осознали, что лучше города, чем Москва, и лучше страны, чем Россия, для жизни и развития нет. Многие из тех, кто остался за границей, всё равно так или иначе работают на российские компании. В этом есть ряд плюсов. Первое — специалисты находятся в разных часовых поясах — и компании могут организовать работу 24/7. Второе — ребята обогащаются знаниями, полученными в других странах