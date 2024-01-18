Диджитал-решения назвали ключевыми элементами выставки-форума "Россия" на ВДХН
Эксперт Сакович: Цифровые идеи и продукты — ключевые элементы выставки "Россия"
Павильон "Города для жизни сбываются" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Международная выставка "Россия" демонстрирует пример динамичного развития цифровой сферы. Таким мнением поделился генеральный директор венчурного фонда "СК Капитал" Владимир Сакович в эфире программы "Россия в деталях с Евгенией Стуловой". По словам эксперта, диджитал-решения стали одной из главных составляющих организации пространства и мероприятий форума, который проходит на ВДНХ. И прошедший День цифровизации позволил посмотреть на развитие страны под совершенно новым углом.
"Цифровые идеи и продукты — ключевые элементы в экспозиции многих регионов и корпораций. Мы видим, что серьёзная доля этих идей связана с цифровизацией компаний, с повышением удобства общения регионов с гражданами, что приводит к росту их экономических показателей. Выставка — хороший срез того, что сегодня происходит в стране", — заявил Владимир Сакович.
Эксперт рассказал, что исторически около половины компаний в России были иностранными, что во многом мешало развиваться отечественному сегменту. В 2022 году многие из иностранных организаций покинули рынок. Это сиюминутно освободило огромные ниши для российских компаний, многие из которых смогли вырасти на 50–100% в год, кратно увеличить штат сотрудников. Говоря об отъезде специалистов за рубеж, глава "СК Капитал" обратил внимание на то, что многие из уехавших из России в 2022 году вернулись и намерены остаться.
Они посмотрели, как устроен мир, и осознали, что лучше города, чем Москва, и лучше страны, чем Россия, для жизни и развития нет. Многие из тех, кто остался за границей, всё равно так или иначе работают на российские компании. В этом есть ряд плюсов. Первое — специалисты находятся в разных часовых поясах — и компании могут организовать работу 24/7. Второе — ребята обогащаются знаниями, полученными в других странах
Владимир Сакович
Как сообщал Лайф, выставка "Россия" открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. На ней представлены достижения каждого из 89 регионов РФ, также экспозиции ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Изначально выставка должна была работать до апреля, но президент РФ Владимир Путин предложил продлить её работу и на летний период. Сам глава государства уже дважды посещал форум: первый раз 4 декабря, а затем — 17 декабря.