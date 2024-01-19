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В Кремле прокомментировали конфликт Ирана и Пакистана

Песков сообщил, что РФ продолжает контакты с Ираном и Пакистаном по дипканалам

19 января, 10:43
РФ постоянно контактирует с Ираном и Пакистаном. Обложка © Getty Images / BornaMir

РФ постоянно контактирует с Ираном и Пакистаном. Обложка © Getty Images / BornaMir

Россия продолжает поддерживать дипломатические контакты как с Ираном, так и с Пакистаном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт между странами.

"По дипломатическим каналам с российской стороны осуществляются постоянные контакты с упомянутыми странами", — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

Пакистан привёл вооружённые силы в чрезвычайно высокую боевую готовность
Пакистан привёл вооружённые силы в чрезвычайно высокую боевую готовность

Напомним, 16 января Иран впервые нанёс ракетный удар по Пакистану. Целью, по заявлению Тегерана, стала штаб-квартира террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"). В Исламабаде предупредили соседнее государство о серьёзных последствиях, после чего отозвали посла и нанесли ответный удар — по "антипакистанским группировкам".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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