В Кремле прокомментировали конфликт Ирана и Пакистана

Песков сообщил, что РФ продолжает контакты с Ираном и Пакистаном по дипканалам

Россия продолжает поддерживать дипломатические контакты как с Ираном, так и с Пакистаном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт между странами.