В Кремле прокомментировали конфликт Ирана и Пакистана
Песков сообщил, что РФ продолжает контакты с Ираном и Пакистаном по дипканалам
РФ постоянно контактирует с Ираном и Пакистаном. Обложка © Getty Images / BornaMir
Россия продолжает поддерживать дипломатические контакты как с Ираном, так и с Пакистаном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт между странами.
"По дипломатическим каналам с российской стороны осуществляются постоянные контакты с упомянутыми странами", — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, 16 января Иран впервые нанёс ракетный удар по Пакистану. Целью, по заявлению Тегерана, стала штаб-квартира террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"). В Исламабаде предупредили соседнее государство о серьёзных последствиях, после чего отозвали посла и нанесли ответный удар — по "антипакистанским группировкам".