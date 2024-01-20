В NASA раскрыли "аномалию", погубившую лунный модуль Peregrine
В NASA сообщили, что отключение двигателей Peregrine произошло из-за клапана
Запуск ракеты-носителя Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) с мыса Канаверал. Обложка © ТАСС / EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Причиной отключения основных двигателей лунного модуля Peregrine, запущенного американской компанией United Launch Alliance (ULA), стал неисправный клапан подачи гелия. Об этом сообщил на пресс-конференции Джоэл Кернс, представляющий отдел научных миссий Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
"Один из финальных шагов подготовки [двигателей] к работе — открытие заслонки для подачи гелия к топливу и окислителю. <...> Клапан между гелием с окислителем сработал некорректно и выбросил гелий в окислитель. <...> Спустя чуть более минуты давление в части, где располагается окислитель, превысило запас прочности бака. <...> Мы полагаем, что в этот момент бак треснул, что повлекло за собой катастрофическую потерю топлива", — сказал он журналистам.
По словам Кернса, 18 января в 15:50 (23:50 мск) телеметрия от космического аппарата поступать перестала, а в 15:59 (23:59 мск) прекратилось поступление данных о расстоянии, что подтверждает расчёты, что вход аппарата в атмосферу состоялся в 16:04 по времени Восточного побережья США в 15:59 (00:04 мск).
"Мы... хотим быть уверенными, что аномалии подобного типа больше не случится. Мы также учтём все достижения миссии Peregrine в работе над программой Griffin, чтобы гарантировать её успех", — заявил Кернс, уточнив, что следующая миссия запланирована на ноябрь.
Напомним, ULA запустила ракету Vulcan с лунным посадочным модулем Peregrine 8 января. На борт аппарата поместили научные инструменты NASA, камень с Эвереста, прах землян и другие вещи. После запуска модуль столкнулся с "аномалией", в результате чего начал терять топливо, и эксперты пришли к выводу, что прилунение невозможно. Один из специалистов заявил, что аппарату необходимо подлететь к спутнику на максимально близкое расстояние, чтобы провести научную программу имеющимися датчиками. Позже сообщалось, что Peregrine движется к Земле и сгорит в её атмосфере, это произошло 18 января.