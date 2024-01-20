В NASA раскрыли "аномалию", погубившую лунный модуль Peregrine

Причиной отключения основных двигателей лунного модуля Peregrine, запущенного американской компанией United Launch Alliance (ULA), стал неисправный клапан подачи гелия. Об этом сообщил на пресс-конференции Джоэл Кернс, представляющий отдел научных миссий Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Один из финальных шагов подготовки [двигателей] к работе — открытие заслонки для подачи гелия к топливу и окислителю. <...> Клапан между гелием с окислителем сработал некорректно и выбросил гелий в окислитель. <...> Спустя чуть более минуты давление в части, где располагается окислитель, превысило запас прочности бака. <...> Мы полагаем, что в этот момент бак треснул, что повлекло за собой катастрофическую потерю топлива", — сказал он журналистам.

По словам Кернса, 18 января в 15:50 (23:50 мск) телеметрия от космического аппарата поступать перестала, а в 15:59 (23:59 мск) прекратилось поступление данных о расстоянии, что подтверждает расчёты, что вход аппарата в атмосферу состоялся в 16:04 по времени Восточного побережья США в 15:59 (00:04 мск).