В приёмные при избирательном штабе Путина поступило более 12 тысяч предложений

С 9 января в общественные приёмные избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина поступило более 12 тысяч предложений и пожеланий. Об этом сообщил сопредседатель штаба, народный артист РФ Владимир Машков.

"Все они аккумулируются в Центральном избирательном штабе. На первом месте среди обращений находятся пожелания удачи и слова поддержки нашему кандидату", — сказал он.

Массовое желание избирателей поддержать Путина подтвердила и другой сопредседатель штаба — главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко. По её словам, также граждане обращаются по поводу ЖКХ и мер социальной поддержки, что, впрочем, не носит негативный характер.