В приёмные при избирательном штабе Путина поступило более 12 тысяч предложений
С 9 января в общественные приёмные избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина поступило более 12 тысяч предложений и пожеланий. Об этом сообщил сопредседатель штаба, народный артист РФ Владимир Машков.
"Все они аккумулируются в Центральном избирательном штабе. На первом месте среди обращений находятся пожелания удачи и слова поддержки нашему кандидату", — сказал он.
Массовое желание избирателей поддержать Путина подтвердила и другой сопредседатель штаба — главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко. По её словам, также граждане обращаются по поводу ЖКХ и мер социальной поддержки, что, впрочем, не носит негативный характер.
Лысенко отметила, что ей, как врачу, было очень приятно, что вопросы по теме медицины занимают лишь седьмое место. По её мнению, это говорит о результативности работы Путина.
Напомним, грядущие выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин первым из кандидатов заявил о своём участии, причём в качестве самовыдвиженца. Он уже подал документы в Центризбирком, на данный момент собрано более 2,5 миллиона подписей в его поддержку. А 17 января Путин прибыл в свой избирательный штаб, где провёл первое мероприятие как кандидат.
ТАСС / Сергей Фадеичев