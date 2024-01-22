В США предложили операторам Boeing 737 визуально проверять заглушки дверей
FAA порекомендовало операторам Boeing 737 проверять заглушки средней двери
Представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) предложили операторам Boeing 737-900ER визуально проверять заглушки дверей после инцидента с оторванным фюзеляжем у одного из авиалайнеров, который произошёл в начале января этого года.
"В качестве дополнительного уровня безопасности Федеральное авиационное управление (FAA) рекомендует эксплуатантам самолётов Boeing 737-900ER визуально проверять заглушки дверей среднего выхода, чтобы убедиться, что дверь надёжно закреплена", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что инцидент с оторванным фюзеляжем у Boeing 737-9 MAX произошёл 6 января. Самолёт выполнял рейс Портленд – Онтарио, когда у него оторвало дверь. К счастью, никто не пострадал. В США, Европе и Турции временно прекратили эксплуатацию самолётов этой модели, тогда как одна из американских компаний выявила на авиалайнерах незатянутые болты. Позже гендиректор Boeing признал ошибку с Boeing 737-9 MAX.
ТАСС / ZUMA