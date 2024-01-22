Регион

Уведомления отключены

22 января, 05:38

В США предложили операторам Boeing 737 визуально проверять заглушки дверей

FAA порекомендовало операторам Boeing 737 проверять заглушки средней двери

Представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) предложили операторам Boeing 737-900ER визуально проверять заглушки дверей после инцидента с оторванным фюзеляжем у одного из авиалайнеров, который произошёл в начале января этого года.

"В качестве дополнительного уровня безопасности Федеральное авиационное управление (FAA) рекомендует эксплуатантам самолётов Boeing 737-900ER визуально проверять заглушки дверей среднего выхода, чтобы убедиться, что дверь надёжно закреплена", — говорится в сообщении.

Самолёт Блинкена в Давосе пал жертвой эпидемии поломок Boeing
Самолёт Блинкена в Давосе пал жертвой эпидемии поломок Boeing

Ранее Лайф писал, что инцидент с оторванным фюзеляжем у Boeing 737-9 MAX произошёл 6 января. Самолёт выполнял рейс Портленд – Онтарио, когда у него оторвало дверь. К счастью, никто не пострадал. В США, Европе и Турции временно прекратили эксплуатацию самолётов этой модели, тогда как одна из американских компаний выявила на авиалайнерах незатянутые болты. Позже гендиректор Boeing признал ошибку с Boeing 737-9 MAX.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA

Ян Поланин
  • Новости
  • США
  • boeing
  • boeing737max
  • Авиаперелеты
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров