Число пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Донецке увеличилось до 26
Число пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Кировском районе Донецка увеличилось до 26, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Всем им оказывают медицинскую помощь.
"На данный момент в результате чудовищного теракта со стороны Вооружённых формирований Украины 27 погибших, 26 раненых", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, утром 21 января ВСУ нанесли удар по рынку в Кировском районе Донецка. Погибло 27 человек. В связи с трагедией 22 января объявили в республике днём траура. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин