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22 января, 07:53

Число пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Донецке увеличилось до 26

Число пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Кировском районе Донецка увеличилось до 26, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Всем им оказывают медицинскую помощь.

"На данный момент в результате чудовищного теракта со стороны Вооружённых формирований Украины 27 погибших, 26 раненых", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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Напомним, утром 21 января ВСУ нанесли удар по рынку в Кировском районе Донецка. Погибло 27 человек. В связи с трагедией 22 января объявили в республике днём траура. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Матвей Константинов
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