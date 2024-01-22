В Польше назвали бредом сумасшедшего заявление Киева об ультиматуме для России
Myśl Polska: Слова Подоляка о переговорах с Россией напоминают бред сумасшедшего
Михаил Подоляк. Обложка © Getty Images / Metin Aktas
Заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что Киев выдвинет Москве ультиматум для начала переговоров, напоминает бред сумасшедшего. Таким мнением поделился обозреватель издания Myśl Polska Адам Смех.
"Это уже не реальные, рациональные политические предложения, это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств", — пишет польский журналист.
По его мнению, это прямой путь к уничтожению Незалежной ради безумия лидеров киевского режима. Обозреватель убеждён, что украинцы не должны ждать, пока их правители окончательно угробят страну, им нужно сейчас избавляться от них.
Напомним, ранее Подоляк указал, что переговоров между Россией и Украиной не будет, а вместо них Киев просто выставит "ультимативные требования на наивысшем уровне". А на днях замминистра обороны Незалежной Иван Гаврилюк назвал обязательным условием подписания мирного соглашения отказ Москвы от ядерного оружия. Впрочем, в Совфеде уже призвали Киев даже не мечтать об этом.