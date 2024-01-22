Заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что Киев выдвинет Москве ультиматум для начала переговоров, напоминает бред сумасшедшего. Таким мнением поделился обозреватель издания Myśl Polska Адам Смех.

"Это уже не реальные, рациональные политические предложения, это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств", — пишет польский журналист.

По его мнению, это прямой путь к уничтожению Незалежной ради безумия лидеров киевского режима. Обозреватель убеждён, что украинцы не должны ждать, пока их правители окончательно угробят страну, им нужно сейчас избавляться от них.