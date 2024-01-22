Центр "Наследие" направил уже более 300 тонн гумпомощи участникам СВО

Культурно-исторический центр "Наследие" направил уже свыше 300 тонн гуманитарной помощи участникам спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщается на сайте организации.

В состав гумпомощи вошли квадрокоптеры, генераторы, лекарственные препараты, тёплая одежда, средства личной гигиены, сладости, различные напитки (соки, квас, чай) и другие нескоропортящиеся продукты питания. Кроме того, для бойцов регулярно собираются и передаются как на передовую, так и в полевые госпитали и лазареты иконы, молитвословы, а также письма со словами поддержки. Как уточнили в организации, все поставки были осуществлены благодаря личной поддержке и участию координатора благотворительной программы "Наследие Донбасса" Андрея Спиридонова.

"Хочется поблагодарить нашего президента Владимира Путина, который отстаивает интересы нашей Родины. Спасибо Вам, Владимир Владимирович, за всё, что вы делаете для страны. Центр "Наследие" продолжит помогать гумпомощью и работать на защиту интересов нашей страны", — отметил Спиридонов.

Он также выразил слова благодарности всем, кто принимает участие в сборе гумпомощи для военнослужащих, подчеркнув, что тем самым россияне вносят вклад в нашу общую победу.