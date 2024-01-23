"Я в прекрасной форме!": Тактаров проведёт бой с Монсоном

Экс-боец смешанных единоборств и актёр Олег Тактаров подтвердил информацию о том, что встретится на ринге со спортсменом Джеффом Монсоном, который получил российский паспорт и избавился от американского гражданства.

"Подтверждаю то, что он состоится, но когда — не знаю. Организовывает бой промоутер Владимир Хрюнов. Я в прекрасной форме, конкурентоспособен! Если драться три раунда по две минуты, то я со многими мог бы подраться", — приводит его слова НСН.