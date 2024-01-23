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23 января, 14:33

"Я в прекрасной форме!": Тактаров проведёт бой с Монсоном

Тактаров подтвердил информацию о проведении боя с Монсоном

Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин, Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин, Гавриил Григоров

Экс-боец смешанных единоборств и актёр Олег Тактаров подтвердил информацию о том, что встретится на ринге со спортсменом Джеффом Монсоном, который получил российский паспорт и избавился от американского гражданства.

"Подтверждаю то, что он состоится, но когда — не знаю. Организовывает бой промоутер Владимир Хрюнов. Я в прекрасной форме, конкурентоспособен! Если драться три раунда по две минуты, то я со многими мог бы подраться", — приводит его слова НСН.

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Напомним, в 2018 году Монсон получил российское гражданство. Его даже избрали в депутаты в подмосковном Красногорске. Осенью прошлого года боец ММВ делал татуировку с буквой Z в знак поддержки Донбасса. Он заявлял, что хочет провести всю оставшуюся жизнь в России. При этом от гражданства США спортсмен решил отказаться, поскольку считает Вашингтон виновником многих военных конфликтов на планете. У них с Тактаровым уже, кстати, состоялся бой в прошлом году. Вот только победить никто не смог — поединок завершился ничьей.

Николь Вербер
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