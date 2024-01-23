В Кремле раскрыли причину претензий Украины на российские территории

"Нет, это не глупость, это, наверное, попытка как-то закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы, и он вроде бы должен был уже понять, что нужно делать, чтобы это всё остановить, но он не хочет", — сказал Песков на видео в телеграм-канале Зарубина.