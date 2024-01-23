В Кремле раскрыли причину претензий Украины на российские территории
Песков: Претензии Киева на территории РФ — попытка спрятать свои проблемы
Претензии Украины на российские территории — попытка спрятать проблемы киевского режима и самого Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Песков в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.. Видео © t.me / Зарубин
"Нет, это не глупость, это, наверное, попытка как-то закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы, и он вроде бы должен был уже понять, что нужно делать, чтобы это всё остановить, но он не хочет", — сказал Песков на видео в телеграм-канале Зарубина.
Напомним, что накануне Зеленский подписал указ о претензиях на российские территории. Согласно документу, "исторически населёнными украинцами территориями" называются местности на Кубани, в Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Кроме того, Зеленский поручил провести мероприятия, направленные на "развенчивание российских мифов об Украине". В России его действия вызвали насмешки. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "старший украинский наркоман дунул двойную дозу", а в Крыму предложили Зеленскому заявить о претензиях на египетские пирамиды и Колизей.
Shutterstock