Захарова: Страны Запада не смеют занимать места в Совете ООН по правам человека

Запад лишил себя права говорить на тему прав человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, США и Великобритания обострили конфликт на Ближнем Востоке, накачав Израиль оружием и перекрыв все пути решения вопроса дипломатическим путём.

"Они лишили себя права на веки вечные вообще произносить слова "права человека". Как эти страны, Вашингтон, Лондон, их представители и все те, кто солидаризировался с их позицией по нынешней ситуации на Ближнем Востоке, вообще смеют сейчас занимать места в Совете по правам человека ООН? Ведь это же не вынужденная история их участия в конфликте, который тлел и вот он взорвался, а они ни при чём. Это же их рукотворная история", — сказала дипломат в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Политик отметила, что конфликт на Ближнем Востоке обострился из-за того, что США заблокировали все способы решения вопроса дипломатическим путём, а также накачали регион оружием. По её словам, Штаты убедили страны в том, что ситуация под контролем. Она подчеркнула, что соответствующие заявления делали буквально за несколько часов до начала кровопролития. А сейчас Америка не считает нужным заявить о "прекращении огня", добавила Захарова.