Захарова: Страны Запада не смеют занимать места в Совете ООН по правам человека
Запад лишил себя права говорить на тему прав человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, США и Великобритания обострили конфликт на Ближнем Востоке, накачав Израиль оружием и перекрыв все пути решения вопроса дипломатическим путём.
"Они лишили себя права на веки вечные вообще произносить слова "права человека". Как эти страны, Вашингтон, Лондон, их представители и все те, кто солидаризировался с их позицией по нынешней ситуации на Ближнем Востоке, вообще смеют сейчас занимать места в Совете по правам человека ООН? Ведь это же не вынужденная история их участия в конфликте, который тлел и вот он взорвался, а они ни при чём. Это же их рукотворная история", — сказала дипломат в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.
Политик отметила, что конфликт на Ближнем Востоке обострился из-за того, что США заблокировали все способы решения вопроса дипломатическим путём, а также накачали регион оружием. По её словам, Штаты убедили страны в том, что ситуация под контролем. Она подчеркнула, что соответствующие заявления делали буквально за несколько часов до начала кровопролития. А сейчас Америка не считает нужным заявить о "прекращении огня", добавила Захарова.
"Они не только сами не произносят это слово, но не дают другим, кто пытается сформулировать это на бумаге, это сделать. И как эти страны, их дипломаты сидят в этом самом Совете по правам человека, публикуют там доклады и делают выступления?" — задалась вопросом дипломат.
Ранее Лайф писал, что Израиль углубляет операцию в Газе для полного уничтожения палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в соцсети. А заместитель помощника американского лидера по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что США хотят, чтобы Израиль концентрировался на точечной борьбе с руководством радикальной группировки, а не на масштабных военных операциях в секторе Газа.
Напомним, с 7 октября в секторе Газа погибло более 30 тысяч человек, в том числе дети. В ООН ранее назвали Газу местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни.
ТАСС / Александр Щербак