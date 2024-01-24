Местные рассказали, как выглядело крушение сбитого под Белгородом Ил-76 с земли
Очевидцы рассказали о взрыве перед падением Ил-76 в Белгородской области
Свидетель падения Ил-76 в Белгородской области — пенсионер Александр Геросименко, живущий в селе Яблоново, — рассказал, что услышал "глухой хлопок", а после этого увидел в небе горящий самолёт. Слова очевидца приводит РИА "Новости".
"Через окно мы видели просто какой-то красный предмет, продолговатый такой летел, потом взрыв — и всё. Единственный взрыв, который там, километрах трёх, в лесопосадках", — сообщил мужчина, добавив, что заметил самолёт уже горящим, а до взрыва раздался "глухой хлопок".
Другой житель Белгородской области рассказал, что, услышав взрыв, подумал, что сбили беспилотник. Он отметил, что Ил-76 рухнул на удалении от населённого пункта в безлюдном месте. Сейчас все подходы к точке крушения оцеплены.
"Мы услышали взрыв, подумали, что беспилотник сбили", — объяснил очевидец в беседе с RT.
Ещё одна жительница села Яблоново отметила, что слышала только хлопок и видела дым в небе, а самолёт упал в нескольких километрах от них, ближе к другому селу. В самом Яблонове, по её словам, сейчас всё спокойно.
Видео падения Ил-76 в Белгородской области. Видео © SHOT
Напомним, инцидент произошёл сегодня, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области. Предварительно установлено, что ВСУ сбили военно-транспортный самолёт, перевозивший 65 пленных украинских военнослужащих. Кроме того, на борту находились трое российских военных и пятеро членов экипажа. Выживших нет. По информации источника, ВСУ могли обстрелять самолёт из Волчанского района Харьковской области. Позже стало известно, что ещё один борт с украинскими пленными экстренно развернулся после падения первого.
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