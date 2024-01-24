Местные рассказали, как выглядело крушение сбитого под Белгородом Ил-76 с земли

Свидетель падения Ил-76 в Белгородской области — пенсионер Александр Геросименко, живущий в селе Яблоново, — рассказал, что услышал "глухой хлопок", а после этого увидел в небе горящий самолёт. Слова очевидца приводит РИА "Новости".

"Через окно мы видели просто какой-то красный предмет, продолговатый такой летел, потом взрыв — и всё. Единственный взрыв, который там, километрах трёх, в лесопосадках", — сообщил мужчина, добавив, что заметил самолёт уже горящим, а до взрыва раздался "глухой хлопок".

Другой житель Белгородской области рассказал, что, услышав взрыв, подумал, что сбили беспилотник. Он отметил, что Ил-76 рухнул на удалении от населённого пункта в безлюдном месте. Сейчас все подходы к точке крушения оцеплены.

"Мы услышали взрыв, подумали, что беспилотник сбили", — объяснил очевидец в беседе с RT.

Ещё одна жительница села Яблоново отметила, что слышала только хлопок и видела дым в небе, а самолёт упал в нескольких километрах от них, ближе к другому селу. В самом Яблонове, по её словам, сейчас всё спокойно.