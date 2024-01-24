В Крыму призвали обсудить крушение Ил-76 на заседании Совбеза ООН
Депутат Шеремет: Тема крушения Ил-76 должна быть рассмотрена на заседании СБ ООН
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил о необходимости созвать заседание Совета Безопасности ООН на фоне крушения российского Ил-76, который перевозил пленных украинцев. По его словам, процесс необходимо начать безотлагательно, так как власти Украины могут попытаться уйти от ответственности.
"Нет никаких сомнений, что за трагедией стоит кровавый режим Зеленского, который докатился до убийства собственных граждан. Режим Зеленского должен ответить за случившееся", — заявил Шеремет РИА "Новости".
По его словам, случившееся должно помочь другим государствам понять, на кого они тратят средства, "жертвуя благосостоянием народов". Если будет установлено, что Ил-76 был сбит иностранной ракетой, то страну, передавшую Незалежной этот боеприпас, следует причислить к виновникам преступления, добавил представитель Госдумы.
Напомним, российский самолёт был сбит сегодня, 24 января, над Белгородской областью. На борту находилось 65 пленных украинских военных. Примечательно, что в этот же день на обмен должен был лететь ещё один самолёт, который экстренно развернули после инцидента. Украинское издание, написавшее о причастности к крушению ВСУ, позже удалило эту информацию со своего сайта. В Госдуме призвали объявить Незалежную государством-террористом на фоне произошедшего.
T.me / SHOT