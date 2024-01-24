Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил о необходимости созвать заседание Совета Безопасности ООН на фоне крушения российского Ил-76, который перевозил пленных украинцев. По его словам, процесс необходимо начать безотлагательно, так как власти Украины могут попытаться уйти от ответственности.

"Нет никаких сомнений, что за трагедией стоит кровавый режим Зеленского, который докатился до убийства собственных граждан. Режим Зеленского должен ответить за случившееся", — заявил Шеремет РИА "Новости".