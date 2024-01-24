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Авиаэксперт объяснил, что "выпало" из подбитого украинской ракетой Ил-76

24 января, 15:22
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Место падения Ил-76 после попадания в него украинской ракеты. Обложка © LIFE

Место падения Ил-76 после попадания в него украинской ракеты. Обложка © LIFE

На кадрах крушения российского Ил-76 после попадания в него украинской ракеты видно, как от фюзеляжа отделяется неизвестный предмет, будто "выпадает" из грузового отсека. Как узнал у авиаэксперта SHOT, это один из четырёх двигателей лайнера.

Украинская ракета попала в правый бок Ил-76. Видео © t.me / SHOT

По его оценке, выпущенная ВСУ ракета попала в правый бок самолёта, как раз в область под крылом, где находятся двигатели. От этого один из них отбросило в сторону. Несмотря на это, подчёркивает эксперт, лётчики смогли увести Ил-76 в сторону от жилого сектора во избежание большего числа жертв.

Напомним, российский самолёт был сбит с украинской территории сегодня, 24 января, в небе над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, ВСУ выпустили по лайнеру две ракеты из Харьковской области. На борту находилось 65 пленных украинских военных. Киевское издание, написавшее о причастности к крушению ВСУ, позже удалило эту информацию со своего сайта. А в Госдуме призвали объявить Незалежную государством-террористом на фоне произошедшего.

В офисе Зеленского не нашли что сказать о сбитом Ил-76 с пленными бойцами ВСУ
В офисе Зеленского не нашли что сказать о сбитом Ил-76 с пленными бойцами ВСУ
Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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