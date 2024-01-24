Авиаэксперт объяснил, что "выпало" из подбитого украинской ракетой Ил-76

На кадрах крушения российского Ил-76 после попадания в него украинской ракеты видно, как от фюзеляжа отделяется неизвестный предмет, будто "выпадает" из грузового отсека. Как узнал у авиаэксперта SHOT, это один из четырёх двигателей лайнера.

По его оценке, выпущенная ВСУ ракета попала в правый бок самолёта, как раз в область под крылом, где находятся двигатели. От этого один из них отбросило в сторону. Несмотря на это, подчёркивает эксперт, лётчики смогли увести Ил-76 в сторону от жилого сектора во избежание большего числа жертв.