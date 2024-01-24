Пентагон застиг врасплох вопрос о сбитом Украиной российском Ил-76 с десятками бойцов ВСУ
Пентагон заверил, что не знал о предстоящем обмене пленными между РФ и Украиной
Представитель Пентагона переадресовал в Минобороны Украины вопрос о крушении российского самолёта Ил-76 с пленными бойцами ВСУ в Белгородской области. Он уверяет, что США не было ничего известно о предстоящем обмене военнопленными.
"К сожалению, мне нечего предложить по этому поводу", — ответил представитель Пентагона на просьбу РИА "Новости" прокомментировать крушение самолёта.
Он посоветовал обратиться за разъяснениями в украинское Минобороны. На просьбу прокомментировать срыв запланированного на 24 января обмена пленными между РФ и Украиной собеседник агентства ответил, что у американского военного ведомства "нет доступа к такого рода информации".
Напомним, российский Ил-76 был сбит с украинской территории сегодня, 24 января, в небе над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, ВСУ выпустили по самолёту две ракеты из Харьковской области. На борту находилось 65 пленных украинских военных. Киевское издание назвало крушение работой ВСУ, но позже удалило эту информацию со своего сайта. В Госдуме призвали объявить Незалежную государством-террористом на фоне произошедшего.
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