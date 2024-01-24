Пентагон застиг врасплох вопрос о сбитом Украиной российском Ил-76 с десятками бойцов ВСУ

Представитель Пентагона переадресовал в Минобороны Украины вопрос о крушении российского самолёта Ил-76 с пленными бойцами ВСУ в Белгородской области. Он уверяет, что США не было ничего известно о предстоящем обмене военнопленными.

"К сожалению, мне нечего предложить по этому поводу", — ответил представитель Пентагона на просьбу РИА "Новости" прокомментировать крушение самолёта.