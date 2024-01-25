В подполье сообщили об уничтожении российскими войсками 130 террористов и бойцов ВСУ в Харькове

Накануне, 24 января, Вооружённые силы РФ нанесли ракетные удары по бойцам "Кракена" и РДК* в городе Харькове, а также по украинским бойцам в городе Балаклея в Харьковской области, в результате чего были уничтожены более 130 военнослужащих. Об этом сообщил в беседе с РИА "Новости" координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.