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25 января, 05:47

В подполье сообщили об уничтожении российскими войсками 130 террористов и бойцов ВСУ в Харькове

Подполье: Ударами по Харькову ВС РФ уничтожили более 130 бойцов РДК* и ВСУ

Накануне, 24 января, Вооружённые силы РФ нанесли ракетные удары по бойцам "Кракена" и РДК* в городе Харькове, а также по украинским бойцам в городе Балаклея в Харьковской области, в результате чего были уничтожены более 130 военнослужащих. Об этом сообщил в беседе с РИА "Новости" координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в ходе атаки также была уничтожена вражеская техника. Примечательно, что удары наносились недалеко от места, где были ликвидированы французские наёмники. Лебедев также добавил, что после ударов в Харькове наблюдаются проблемы со связью компании "Киевстар".

В Кремле дали совет Парижу после уничтожения французских наёмников в Харькове
В Кремле дали совет Парижу после уничтожения французских наёмников в Харькове

Ранее Лайф писал, что французские наёмники были ликвидированы в среду, 17 января. Они были уничтожены в ходе высокоточного удара. Примечательно, что во Франции отказались признавать своих наёмников. Позже список с их именами рассекретили. В нём оказалось имя сына французского генерала.

* Запрещённая на территории России террористическая организация.

Обложка ©

Shutterstock

Ян Поланин
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