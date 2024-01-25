Песков: Говорить о дальнейших перспективах по обмену пленными сейчас рано

Сейчас рано говорить о дальнейших перспективах для обменов пленными между Россией и Украиной. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

"Каким образом это скажется на перспективах продолжения этого процесса [по обмену пленными], это никто не скажет. Но ещё раз повторяю, это процесс, который должен идти в абсолютной тишине", — ответил официальный представитель Кремля на вопрос о последствиях удара ВСУ по Ил-76 и о том, поставлен ли процесс обмена пленными на паузу.