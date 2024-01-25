Песков: Говорить о дальнейших перспективах по обмену пленными сейчас рано
Сейчас рано говорить о дальнейших перспективах для обменов пленными между Россией и Украиной. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
"Каким образом это скажется на перспективах продолжения этого процесса [по обмену пленными], это никто не скажет. Но ещё раз повторяю, это процесс, который должен идти в абсолютной тишине", — ответил официальный представитель Кремля на вопрос о последствиях удара ВСУ по Ил-76 и о том, поставлен ли процесс обмена пленными на паузу.
Военно-транспортный Ил-76 с украинскими пленными на борту рухнул в Белгородской области 24 января около полудня. По данным Минобороны, самолёт был сбит ВСУ с применением зенитно-ракетного комплекса. Киев никак не прокомментировал авиакатастрофу, чем сильно разозлил депутата Рады Алексея Гончаренко. Только ночью 25 января глава киевского режима Владимир Зеленский прервал молчание и высказался о сбитом самолёте, призвав к международному расследованию. А сегодня власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76.
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