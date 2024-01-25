Губернатор Подмосковья Воробьёв предложил поправки в федеральный закон о ЖКХ
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв предложил внести поправки в федеральные законы о ЖКХ, после того как в нескольких российских регионах произошли аварии в тепловых сетях. Изменения будут касаться сферы контроля за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону. Свои идеи глава Московской области озвучил на встрече с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.
"Вызовы, с которыми зимой столкнулись и мы, и другие регионы, обозначили необходимость масштабной модернизации отрасли. У нас есть инициативы в правовом регулировании теплоснабжения, частных котельных и других объектов энергетики. Это нуждается в особом контроле, чтобы защитить людей от новых коммунальных аварий", — сказал губернатор Подмосковья, его цитирует телеканал "360".
Большинство аварий на теплосетях пришлось на частные котельные. Поправки губернатора Воробьёва в федеральное законодательство призваны регулировать ответственность коммунальных организаций и собственников теплосетей за подготовку к отопительным сезонам.
"С коллегами из Госдумы и Совфеда ведётся работа по совершенствованию регулирующего законодательства в сфере ЖКХ для усиления ответственности, контроля при прохождении отопительного периода", — сообщил Ирек Файзуллин.
Министр добавил, что роль региональных властей в этом вопросе очень значительна. Кроме того, он подчеркнул важность вопроса прохождения периода осень-зима с соблюдением всех норм и инструкций в случае возникновения внештатных ситуаций на объектах ЖКХ. Министерство строительства России ведёт совместную работу по чрезвычайным происшествиям с каждым регионом страны.
Также Воробьёв и Файзуллин обсудили программу переселения из ветхого и аварийного жилья в Московской области. За 2023 год новые квартиры получили 4960 человек. На следующем этапе программы планируют расселить ещё 24 тысячи человек на площади более 380 тысяч квадратных метров.
Напомним, что из-за морозов этой зимой во многих городах России произошли аварии, из-за которых множество зданий, в том числе и муниципальные, и жилые дома, остались без отопления. Так, в Краснодаре без тепла и воды осталось семь тысяч человек, также в Дмитрове из-за утечки лишился отопления микрорайон Космонавтов, 13 января в Липецке пропало отопление у почти трёх сотен домов, а 19 января в Новосибирске пришлось ввести режим ЧС из-за многочисленных аварий.