Губернатор Подмосковья Воробьёв предложил поправки в федеральный закон о ЖКХ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв предложил внести поправки в федеральные законы о ЖКХ, после того как в нескольких российских регионах произошли аварии в тепловых сетях. Изменения будут касаться сферы контроля за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону. Свои идеи глава Московской области озвучил на встрече с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

"Вызовы, с которыми зимой столкнулись и мы, и другие регионы, обозначили необходимость масштабной модернизации отрасли. У нас есть инициативы в правовом регулировании теплоснабжения, частных котельных и других объектов энергетики. Это нуждается в особом контроле, чтобы защитить людей от новых коммунальных аварий", — сказал губернатор Подмосковья, его цитирует телеканал "360".

Большинство аварий на теплосетях пришлось на частные котельные. Поправки губернатора Воробьёва в федеральное законодательство призваны регулировать ответственность коммунальных организаций и собственников теплосетей за подготовку к отопительным сезонам.

"С коллегами из Госдумы и Совфеда ведётся работа по совершенствованию регулирующего законодательства в сфере ЖКХ для усиления ответственности, контроля при прохождении отопительного периода", — сообщил Ирек Файзуллин.

Министр добавил, что роль региональных властей в этом вопросе очень значительна. Кроме того, он подчеркнул важность вопроса прохождения периода осень-зима с соблюдением всех норм и инструкций в случае возникновения внештатных ситуаций на объектах ЖКХ. Министерство строительства России ведёт совместную работу по чрезвычайным происшествиям с каждым регионом страны.