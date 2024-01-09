В Дмитрове микрорайон остался без отопления после утечки на теплосети
Глава подмосковного Дмитрова сообщил об утечке на теплосети
В подмосковном Дмитрове произошла утечка на теплосети от котельной, сообщил глава городского округа Илья Поночевный. В целях ремонта подачу тепла и горячей воды временно остановили.
"Уважаемые жители микрорайона Космонавтов! Сегодня на теплосети от котельной образовалась утечка. Специалисты оперативно её обнаружили, но, предположительно, есть ещё одна... Работает аварийная бригада, подключены к поиску утечки управляющие компании", — написал он в телеграм-канале.
Чиновник отметил, что после её обнаружения участок теплотрассы будет отсечён и котельную запустят. Как пишет SHOT со ссылкой на жителей микрорайона, около двух часов ночи в трубах многоквартирных домов появился сильный шум, который стих лишь к утру. После этого в квартирах пропали отопление и горячая вода. Остановленная котельная обеспечивает около 30 жилых домов, два детских сада и школу.
Напомним, тем временем в подмосковном Подольске устраняют последствия коммунальной аварии. Несколько дней назад более 20 тысяч жителей города остались без отопления на фоне аномальных морозов из-за аварии на теплотрассе. Власти обвинили во всём коммунальщиков, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. На данный момент запущен второй котёл, в дома начали поступать горячая вода и тепло. А силовики задержали начальника котельной, гендиректора Климовского специализированного патронного завода и замглавы администрации Подольска. Последнего подозревают в превышении должностных полномочий.
ТАСС / Ura.ru / Вадим Ахметов