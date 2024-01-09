В Дмитрове микрорайон остался без отопления после утечки на теплосети

"Уважаемые жители микрорайона Космонавтов! Сегодня на теплосети от котельной образовалась утечка. Специалисты оперативно её обнаружили, но, предположительно, есть ещё одна... Работает аварийная бригада, подключены к поиску утечки управляющие компании", — написал он в телеграм-канале.

Чиновник отметил, что после её обнаружения участок теплотрассы будет отсечён и котельную запустят. Как пишет SHOT со ссылкой на жителей микрорайона, около двух часов ночи в трубах многоквартирных домов появился сильный шум, который стих лишь к утру. После этого в квартирах пропали отопление и горячая вода. Остановленная котельная обеспечивает около 30 жилых домов, два детских сада и школу.